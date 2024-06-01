Bahar'ın Dora'sı Yasemin Allen'a ayrılık şoku! Sessiz sedasız bitti

Suna Yıldızoğlu'nun kendisi gibi oyuncu olan kızı Yasemin Allen; Kavak Yelleri, Merhamet, Şeref Meselesi, İyi Günde Kötü Günde ve Dokuz Oğuz gibi birçok projede yer aldı. Allen, son olarak Bahar dizisiyle yeniden ekranlara döndü. Başarılı kariyeriyle dikkat çeken güzel oyuncu aşk hayatı ile de sık sık konuşuluyor. FBI ajanı Erdal Kaya ile yaşadığı aşkla gündem olan Allen, bu kez ayrılık haberiyle gündeme geldi. Ünlü çift, sessiz sedasız ayrıldı.İşte detaylar...