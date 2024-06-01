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Bahar'ın Dora'sı Yasemin Allen'a ayrılık şoku! Sessiz sedasız bitti

Suna Yıldızoğlu'nun kendisi gibi oyuncu olan kızı Yasemin Allen; Kavak Yelleri, Merhamet, Şeref Meselesi, İyi Günde Kötü Günde ve Dokuz Oğuz gibi birçok projede yer aldı. Allen, son olarak Bahar dizisiyle yeniden ekranlara döndü. Başarılı kariyeriyle dikkat çeken güzel oyuncu aşk hayatı ile de sık sık konuşuluyor. FBI ajanı Erdal Kaya ile yaşadığı aşkla gündem olan Allen, bu kez ayrılık haberiyle gündeme geldi. Ünlü çift, sessiz sedasız ayrıldı.İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 01 Haziran 2024, 12:26 Güncelleme 01 Haziran 2024, 12:29
Bahar’ın Dora’sı Yasemin Allen’a ayrılık şoku! Sessiz sedasız bitti 1

Kavak Yelleri, Merhamet, Şeref Meselesi, İyi Günde Kötü Günde ve Dokuz Oğuz gibi birçok projede yer alan Yasemin Allen, sosyal medyadaki paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor.

Bahar’ın Dora’sı Yasemin Allen’a ayrılık şoku! Sessiz sedasız bitti 2

Sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanan Yasemin Allen, geçtiğimiz aylarda sevgilisini paylaşarak ilan-ı aşk etmişti.

Bahar’ın Dora’sı Yasemin Allen’a ayrılık şoku! Sessiz sedasız bitti 3

Paylaşımı görenler ise şaşkınlıklarını gizleyememişti. Yasemin Allen'in sevgilisi eski FBI çalışanı çıkmıştı.

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