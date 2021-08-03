Bikinili pozlarıyla olay olan Pelin Öztekin bu kez derin göğüs dekoltesiyle çok konuşuldu! İşte 93 kilo veren oyuncunun o paylaşımı...
Verdiği 93 kilo ile fit bir vücuda kavuşan Pelin Öztekin, yaz aylarının gelmesi ile birlikte soluğu tatilde almıştı. Sosyal medya hesabında tatilden paylaşım yapmayı ihmal etmeyen oyuncu, bikinili pozlarıyla sık sık gündem olmuştu. Tatilin ardından yeni projesi için harekete geçen Öztekin, çok konuşulan sosyal medya paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Ünlü oyuncu, derin göğüs dekolteli elbisesi ile verdiği bir pozu Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu. İşte Pelin Öztekin'in o paylaşımı...
03.08.2021 18:57
- Son Güncelleme: 03.08.2021 18:57
2014 yılında 153 kiloyken mide küçültme ameliyatı olan Pelin Öztekin, 6 ayda 53 kilo vermişti. Ünlü oyuncu, 25 kilo daha vererek toplamda 93 kiloya veda edip 60 kiloya inmişti.