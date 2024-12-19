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Ara karar açıklandı! Şarkıcı İlyas Yalçıntaş'a 2 yıla kadar hapis istemi!

2014 yılında katıldığı bir ses yarışmasıyla adını duyuran ve 'İncir' şarkısıyla hafızalara kazınan şarkıcı İlyas Yalçıntaş'ın İran uyruklu bir kadına karşı "sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle hakaret" suçunu işlediği iddiasıyla açılan davada ara karar açıklandı.

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Giriş Tarihi :19 Aralık 2024 , 13:49 Güncelleme Tarihi :19 Aralık 2024 , 13:49
Ara karar açıklandı! Şarkıcı İlyas Yalçıntaş’a 2 yıla kadar hapis istemi!

Şarkıcı İlyas Yalçıntaş'ın İran uyruklu bir kadına karşı "sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle hakaret" suçunu işlediği iddiasıyla açılan davada ara karar açıklandı. İstanbul 71. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Yalçıntaş ve tarafların avukatları katıldı.

Ara karar açıklandı! Şarkıcı İlyas Yalçıntaş’a 2 yıla kadar hapis istemi!

Duruşmada savunma yapan Yalçıntaş, müşteki M.H'nin kendisini rahatsız ettiğini ve evine girdiğini iddia ederek, kendisinin de şikayetçi olduğunu söyledi. Şikayetlerine rağmen müştekinin kendisini rahatsız etmeye devam ettiğini savunan Yalçıntaş, "Beni bu nedenlerle çok fazla tahrik etti. Ben de bu tahriklerine dayanamayarak söz konusu mesajları attım, kabul ediyorum. Beraatime karar verilmesini talep ederim" dedi.

Ara karar açıklandı! Şarkıcı İlyas Yalçıntaş’a 2 yıla kadar hapis istemi!

Müşteki avukatı Ali Kemal Atçeken ise sanığın savunmasını kabul etmediklerini, müvekkilinin bu olay nedeniyle sınır dışı edildiğini ve eğitim hayatının sona erdiğini belirtti.

Ara karar açıklandı! Şarkıcı İlyas Yalçıntaş’a 2 yıla kadar hapis istemi!

Müvekkilinin darbedilip, aşağılandığını öne süren Atçeken, İran'daki müvekkiline karşı Yalçıntaş'ın tehditlerinin hala devam ettiğini ifade etti. Atçeken, müvekkilinin sarhoş olduğu sırada cinsel saldırıya maruz kaldığını iddia ederek, sanığın tutuklu yargılanmasını talep etti.

Ara karar açıklandı! Şarkıcı İlyas Yalçıntaş’a 2 yıla kadar hapis istemi!

Avukat Atçeken sanığın müvekkiline küfrettiği konuşmanın ses kaydını da mahkemede dinletti. Sanık Yalçıntaş, mahkeme başkanının konuşmalara ilişkin sorusu üzerine "Ağır tahrik altında kaldığım için bunları kullanmıştım. Ses kaydı bana aittir." diye konuştu.

Ara karar açıklandı! Şarkıcı İlyas Yalçıntaş’a 2 yıla kadar hapis istemi!

Müşteki avukatlarından Muhammed Türkoğlu ise üzerine atılı suçu kabul eden sanığın cezalandırılmasını istedi.

Ara karar açıklandı! Şarkıcı İlyas Yalçıntaş’a 2 yıla kadar hapis istemi!

2 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ
Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın ��zerine atılı suçtan 3 aydan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Ara karar açıklandı! Şarkıcı İlyas Yalçıntaş’a 2 yıla kadar hapis istemi!

DURUŞMA ERTELENDİ
Ara kararını açıklayan mahkeme, taraflara mütalaaya karşı savunma yapmak üzere süre verilmesine hükmedip duruşmayı erteledi.

Ara karar açıklandı! Şarkıcı İlyas Yalçıntaş’a 2 yıla kadar hapis istemi!

İDDİANAMEDEN
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık İlyas Yalçıntaş'ın 8 Şubat'ta müşteki M.H'ye hakaret içerikli mesajlar gönderdiği belirtildi.

Ara karar açıklandı! Şarkıcı İlyas Yalçıntaş’a 2 yıla kadar hapis istemi!

İddianamede, müştekinin savcılık ifadesinde sanıktan şikayetçi olduğu kaydedilerek, sanığın savunmasında ise üzerine atılı suçlamaları kabul etmediği aktarıldı.

Ara karar açıklandı! Şarkıcı İlyas Yalçıntaş’a 2 yıla kadar hapis istemi!

Sanık Yalçıntaş'ın müştekiye gönderdiği mesajlarla "sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle hakaret" suçunu işlediği ifade edilen iddianamede, sanığın 3 aydan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.