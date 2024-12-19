Ara karar açıklandı! Şarkıcı İlyas Yalçıntaş’a 2 yıla kadar hapis istemi!

Şarkıcı İlyas Yalçıntaş'ın İran uyruklu bir kadına karşı "sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle hakaret" suçunu işlediği iddiasıyla açılan davada ara karar açıklandı. İstanbul 71. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Yalçıntaş ve tarafların avukatları katıldı.

Duruşmada savunma yapan Yalçıntaş, müşteki M.H'nin kendisini rahatsız ettiğini ve evine girdiğini iddia ederek, kendisinin de şikayetçi olduğunu söyledi. Şikayetlerine rağmen müştekinin kendisini rahatsız etmeye devam ettiğini savunan Yalçıntaş, "Beni bu nedenlerle çok fazla tahrik etti. Ben de bu tahriklerine dayanamayarak söz konusu mesajları attım, kabul ediyorum. Beraatime karar verilmesini talep ederim" dedi.

Müşteki avukatı Ali Kemal Atçeken ise sanığın savunmasını kabul etmediklerini, müvekkilinin bu olay nedeniyle sınır dışı edildiğini ve eğitim hayatının sona erdiğini belirtti.

Müvekkilinin darbedilip, aşağılandığını öne süren Atçeken, İran'daki müvekkiline karşı Yalçıntaş'ın tehditlerinin hala devam ettiğini ifade etti. Atçeken, müvekkilinin sarhoş olduğu sırada cinsel saldırıya maruz kaldığını iddia ederek, sanığın tutuklu yargılanmasını talep etti.