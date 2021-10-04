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Görümce'nin Ahmet'i Buğra Gülsoy’un minik oğluna bakın! Annesi ile benzerliği dikkat çekti gören dönüp bir daha baktı

Görümce'nin Ahmet'i Buğra Gülsoy'un minik oğluna bakın! Başrollerini Eda Ece ve Gupse Özay ile paylaştığı Görümce filminin televizyon ekranlarında yayınlanması üzerine gündem olan Buğra Gülsoy'un özel hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. 2018 yılında Nilüfer Gürbüz ile nikah masasına oturan Gülsoy'un minik oğlu Cem ise görenleri kendine hayran bıraktı. Minik Cem'in annesi Nilüfer Gürbüz ile benzerliği de dikkat çekti. Cem için 'annesinin kopyası', 'Hık demiş burnundan düşmüş' yorumları yapıldı. İşte Buğra Gülsoy'un minik oğlu Cem Gülsoy...

04.10.2021 22:41 - Son Güncelleme: 04.10.2021 22:41
Görümce’nin Ahmet’i Buğra Gülsoy’un minik oğluna bakın! Annesi ile benzerliği dikkat çekti gören dönüp bir daha baktı

Ünlü oyuncu Buğra Gülsoy, başrolünü Eda Ece ve Gupse Özay ile paylaştığı Görümce filminin televizyon ekranlarında yayınlanması üzerine gündem oldu.

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Görümce’nin Ahmet’i Buğra Gülsoy’un minik oğluna bakın! Annesi ile benzerliği dikkat çekti gören dönüp bir daha baktı

Çok sayıda internet kullanıcısı da ünlü oyuncunun özel hayatını merak edip araştırmaya başladı.

Görümce’nin Ahmet’i Buğra Gülsoy’un minik oğluna bakın! Annesi ile benzerliği dikkat çekti gören dönüp bir daha baktı

2018 yılında Nilüfer Gürbüz ile nikah masasına oturan Gülsoy'un minik oğlu Cem ise görenleri kendine hayran bıraktı. Minik Cem'in annesi Nilüfer Gürbüz ile benzerliği de dikkat çekti.

Görümce’nin Ahmet’i Buğra Gülsoy’un minik oğluna bakın! Annesi ile benzerliği dikkat çekti gören dönüp bir daha baktı

Cem için 'annesinin kopyası', 'Hık demiş burnundan düşmüş' yorumları yapıldı.

Görümce’nin Ahmet’i Buğra Gülsoy’un minik oğluna bakın! Annesi ile benzerliği dikkat çekti gören dönüp bir daha baktı

İşte başta Buğra Gülsoy olmak üzere ünlü isimler ve çocukları...

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