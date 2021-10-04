Hayal Köseoğlu iddialı pozlarıyla gündemde! Sosyal medyayı kasıp kavurdu herkes tek bir şeyi merak etti
Hayal Köseoğlu iddialı pozlarıyla gündemde! Aşk-ı Memnu, Muhteşem Yüzyıl, Ufak Tefek Cinayetler, İstanbullu Gelin gibi dizilerde rol alan Hayal Köseoğlu, son olarak başrolünü Onur Tuna ve Taner Ölmez'in üstlendiği Mucize Doktor ile izleyici karşısına çıkmıştı. Söz konusu dizide Hemşire Açelya'yı canlandıran Köseoğlu, oyunculuğuyla dikkat çekmişti. Köseoğlu, şimdi ise sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geldi. Sosyal medya hesabında birbirinden iddialı pozlarını yayınlayan Köseoğlu, Instagram'ı adeta kasıp kavurdu. İşte Hayal Köseoğlu'nun çok konuşulan sosyal medya paylaşımları...
04.10.2021 23:10
- Son Güncelleme: 05.10.2021 00:13
Son olarak başrollerini Sinem Ünsal, Taner Ölmez ve Onur Tuna gibi isimlerin paylaştığı Mucize Doktor dizisi ile izleyici karşısına çıkan oyuncu Hayal Köseoğlu, 800 bini aşkın takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaştığı iddialı pozlarıyla gündeme geldi.
6 YAŞINDA KAMERA KARŞISINA GEÇTİ!
Oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da dikkat çeken Hayal Köseoğlu, İstanbul'da doğdu. Eğitimini İstanbul Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Drama ve Oyunculuk Bölümü'nde tamamlayan Köseoğlu, ilk oyunculuk deneyimini ise henüz 6 yaşındayken Kanal D'de yayınlanan Ruhsar dizisinde yaşadı.