Hayal Köseoğlu iddialı pozlarıyla gündemde! Sosyal medyayı kasıp kavurdu herkes tek bir şeyi merak etti

Köseoğlu, oyunculukla nasıl tanıştığını anlatırken şu ifadeleri kullanmıştı: "Hipraktiftim ve beni bir yerde sabit tutmak çok zordu. Hele okul kabustu. Ama 5–6 yaşlarında bir çocuk tiyatrosuna girdim ve orası benim için rüya gibiydi. Çok net hatırlıyorum.