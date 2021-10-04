Tuğba Ekinci eski defterleri açtı itirafları peş peşe sıraladı! ‘Kondom’ açıklaması dikkat çekti: Memleketin sapığı ilan edildim...
Tuğba Ekinci eski defterleri açtı itirafları peş peşe sıraladı! 'Kondom' açıklaması dikkat çekti... Ünlü şarkıcı Tuğba Ekinci, katıldığı bir YouTube programında hakkında bilinmeyenleri anlattı. Çarpıcı açıklamalarıyla dikkat çeken Ekinci, 'Kondom' adlı şarkısı ile ilgili yıllar sonra bir itirafta bulundu. Röportaj sırasında sevdiği şarkıcıları da açıklayan Ekinci, "Zengin adam sevmek ucuzluk" sözlerine açıklık getirmeyi de ihmal etmedi. İşte Tuğba Ekinci'nin magazin gündemine bomba gibi düşen o açıklamaları...
04.10.2021 22:09
- Son Güncelleme: 04.10.2021 22:36
Eski defterleri açan Tuğba Ekinci, bir döneme damga vuran "Kondom" şarkısıyla ilgili yaptığı itirafla herkesi şaşkına çevirdi. İşte "Bize Kaldı" programına konuk olan şarkıcının açıklamaları...
BEĞENDİĞİ ŞARKICILARI AÇIKLADI
İddialı açıklamalarıyla dikkat çeken Tuğba Ekinci, Aleyna Tilki'yi ve Hande Yener'i çok beğendiğini söyledi.
"MEMLEKETİN SAPIĞI İLAN EDİLDİM"
Sosyal medya paylaşımları ve yaptığı açıklamalarla sık sık magazin gündeminde yer alan Tuğba Ekinci, bir döneme damga vuran "Kondom" şarkısıyla ilgili şöyle konuştu: