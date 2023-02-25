Görkem Sevindik'in eşi Kübra Siyahdemir'in ilk evliliği bakın kimleymiş... 3 yıllık dev aşk! Ateş Kuşları'nın Ali'sinin paylaşımı olay oldu!
ATV'nin sevilen dizisi Ateş Kuşları büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Dizide canlandırdığı Ali karakteriyle büyük beğeni toplayan Sevindik'in eşi ve oğlu ise merak konusu oldu. Eşik Kübra Siyahdemir'in ilk evliliği ise görenleri şaşırttı. İşte detaylar.
25.02.2023 11:36 - Son Güncelleme: 25.02.2023 11:36
Ateş Kuşları dizisiyle yeniden gündeme gelen başarılı oyuncu Görkem Sevindik'in aile hayatı oldukça merak ediliyor. Bugüne kadar canlandırdığı karakterlerden çok farklı bir rolle izleyici karşısına çıkan Sevindik'in özel hakkında detaylar merak ediliyor. Görkem Sevindik'in eşi Kübra Siyahdemir'in daha önce başka bir sporcuyla evli olduğunu duyanlar ise şaştı kaldı. Şimdilerde mutlu aile saadetiyle gündeme gelen çiftin oğlu ise tatlılığı ile dikkat çekiyor. İşte Görkem Sevindik'in eşi ve oğlu...