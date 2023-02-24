7 yıl evli kalan Çağla Şıkel ile Emre Altuğ’un ilk göz ağrısına bakın! Gören dilini ısırdı: Koca delikanlı olmuş! Yalı Çapkını’nın yıldızı meğer...
Yalı Çapkını dizisinde Orhan karakterini canlandıran Emre Altuğ, yaklaşık 4 senedir birlikte olduğu manken Çağla Şıkel ile 10 Ağustos 2008 tarihinde bir eğlence mekanında dünyaevine girdi ve bu evlilikten iki evladı oldu. 7 yıllık evliliklerini 10 dakika süren duruşmayla sonlandıran ikilinin büyük oğlu Kuzey, son haliyle gündeme geldi. Altuğ ile Şıkel'in oğlunun son halini görenler dilini ısırırken "Koca delikanlı olmuş", "Çok canlar yakacak", "Maşallah çok yakışıklı" yorumları yapıldı. İşte 7 yıl evli kalan Çağla Şıkel ile Emre Altuğ'un ilk göz ağrısı Kuzey'in son hali...
1990'larda, Sezen Aksu, Nilüfer, Sertab Erener, Levent Yüksel gibi şarkıcılara vokalistlik yapmaya başlayan ve bu esnada tiyatrodan uzak kalmayan Emre Altuğ, 1999'da çıkardığı ilk albümü İbret-i Alem ile adını geniş kitlelere duyurdu.
En büyük isteği oyunculuk olan Altuğ müzikte de başarıyı yakalayınca ikisini bir arada yürütmeye karar verdi. 2000 sezonunda, başrollerde Perihan Savaş, Selçuk Yöntem, Bülent Kayabaş, Nilgün Belgün'ün yer aldığı Bir Kış Öyküsü adlı müzikalde rol alan Altuğ, kariyeri kadar özel hayatıyla da konuşuldu.
Şimdilerde Yalı Çapkını dizisinde Orhan karakterini canlandıran Emre Altuğ, yaklaşık 4 senedir birlikte olduğu manken Çağla Şikel ile 10 Ağustos 2008 tarihinde bir eğlence mekanında dünyaevine girdi ve bu evlilikten iki evladı oldu.