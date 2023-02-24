7 yıl evli kalan Çağla Şıkel ile Emre Altuğ’un ilk göz ağrısına bakın! Gören dilini ısırdı: Koca delikanlı olmuş! Yalı Çapkını’nın yıldızı meğer...

En büyük isteği oyunculuk olan Altuğ müzikte de başarıyı yakalayınca ikisini bir arada yürütmeye karar verdi. 2000 sezonunda, başrollerde Perihan Savaş, Selçuk Yöntem, Bülent Kayabaş, Nilgün Belgün'ün yer aldığı Bir Kış Öyküsü adlı müzikalde rol alan Altuğ, kariyeri kadar özel hayatıyla da konuşuldu.