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Haberler Magazin Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı’nın yıldızı Tolgahan Sayışman’ın kayınvalidesine bakın! Almeda Abazi’nin güzelliği annesinden...

Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı’nın yıldızı Tolgahan Sayışman’ın kayınvalidesine bakın! Almeda Abazi’nin güzelliği annesinden...

Timur Acar, Melisa Döngel, Ufuk Özkan, Bahadır Yenişehirlioğlu gibi isimlerin yer aldığı Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı dizisinde başrolü üstlenen Tolgahan Sayışman, hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi. Acemi Cadı, Dicle, Elveda Rumeli, Siyah İnci, Şampiyon gibi yapımlarda rol alan oyuncu, şimdi ise ailesi ile gündeme geldi. 2017 yılında evlendiği 3 çocuğunun annesi Almeda Abazi ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncunun kayınvalidesini görenler hayran kaldı. Almeda Abazi'nin annesi için "Annesi değil ablası sanki" yorumu yapıldı. İşte Tolgahan Sayışman'ın biricik kayınvalidesi...

takvim.com.tr
24.02.2023 20:42 - Son Güncelleme: 24.02.2023 20:42
Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı’nın yıldızı Tolgahan Sayışman’ın kayınvalidesine bakın! Almeda Abazi’nin güzelliği annesinden...

Şimdilerde Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı dizisinde başrolü üstlenen Tolgahan Sayışman, hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi.

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Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı’nın yıldızı Tolgahan Sayışman’ın kayınvalidesine bakın! Almeda Abazi’nin güzelliği annesinden...

Acemi Cadı, Dicle, Elveda Rumeli, Siyah İnci, Şampiyon gibi yapımlarda rol alan oyuncu, şimdi ise ailesi ile gündeme geldi.

Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı’nın yıldızı Tolgahan Sayışman’ın kayınvalidesine bakın! Almeda Abazi’nin güzelliği annesinden...

2017 yılında evlendiği 3 çocuğunun annesi Almeda Abazi ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncunun kayınvalidesini görenler hayran kaldı.

Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı’nın yıldızı Tolgahan Sayışman’ın kayınvalidesine bakın! Almeda Abazi’nin güzelliği annesinden...

Anne-kız güzellikleriyle dikkat çekerken "Annesi değil ablası sanki", "Almeda'nın güzelliğinin kaynağı belli oldu" yorumları yapıldı.

Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı’nın yıldızı Tolgahan Sayışman’ın kayınvalidesine bakın! Almeda Abazi’nin güzelliği annesinden...

İşte başta Almeda Abazi olmak üzere ünlü isimlerin anneleri...

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