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Annesi vetoladı inat etti paylaştı! Aleyna Tilki sevgilisi olduğu iddia edilen Uzi'yle ilk kez 'kalbinin...' Ortalık alev alev

Ünlü popçu Aleyna Tilki'nin, rapçi Uzi ile aşk yaşadığına dair iddialar magazin basınına yansımıştı bir süre önce. Sonrasında Aleyna Tilki'nin, Uzi konserindeki görüntüleri konuşulmuş ayrıca Tilki'nin annesinin bu aşkı veto ettiği ortaya çıkmıştı. Tüm bu yaşananlar sonrasında Aleyna Tilki'nin flaş bir hamle geldi. Tilki, sevgilisi olduğu iddia edilen Uzi'nin doğum gününde bir paylaşım yaptı.

31.08.2022 16:56 - Son Güncelleme: 31.08.2022 16:56
Annesi vetoladı inat etti paylaştı! Aleyna Tilki sevgilisi olduğu iddia edilen Uzi’yle ilk kez ’kalbinin...’ Ortalık alev alev

Aylar önce Aleyna Tilki ile Uzi hakkında ortaya atılan aşk iddiaları Aleyna Tilki'nin paylaşımı sonrası yeniden körüklendi.

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Annesi vetoladı inat etti paylaştı! Aleyna Tilki sevgilisi olduğu iddia edilen Uzi’yle ilk kez ’kalbinin...’ Ortalık alev alev

Aleyna Tilki hem işleriyle hem de özel hayatıyla öne çıkan ünlüler arasında. Annesi Havva Öztel de en az kızı kadar popüler bir isim. Yaptığı cesur paylaşımlarla dikkat çeken Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel kızının ünlü rapçi Uzi ile aşk yaşamasından memnun olmadığı iddia edilmişti.

Annesi vetoladı inat etti paylaştı! Aleyna Tilki sevgilisi olduğu iddia edilen Uzi’yle ilk kez ’kalbinin...’ Ortalık alev alev

İddialara göre Uzi'nin yaşam tarzından rahatsız olan Öztel Aleyna Tilki'ye "Eğer ilişkin devam ederse sana hakkımı helal etmem" demiş. İddialara göre Tilki annesinden yaşadığı aşk yüzünden veto yemiş.

Annesi vetoladı inat etti paylaştı! Aleyna Tilki sevgilisi olduğu iddia edilen Uzi’yle ilk kez ’kalbinin...’ Ortalık alev alev

ALEYNA'DAN ÇILGIN DANSLAR
Sonrasında Aleyna Tilki Uzi konserinde görüntülenmişti.

Annesi vetoladı inat etti paylaştı! Aleyna Tilki sevgilisi olduğu iddia edilen Uzi’yle ilk kez ’kalbinin...’ Ortalık alev alev

Bu arada konserde ikilinin dansları da çok konuşulmuştu. Tilki, sosyal medya hesabından yaptığı dans paylaşımlarıyla da gündem olmuştu.

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