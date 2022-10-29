Görenlerin nefesini kesti ’’Üstten kapatsan alttan açılıyor!’’ 59’luk Hülya Avşar’dan tenis şovu! Eteğini savura savura oynadı, yılların tozunu aldı!

Magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden Hülya Avşar sosyal medya paylaşımıyla nefes kesti. 59 yaşındaki ünlü isim bilindiği üzere yıllardan beri tenis oynuyor. Son paylaşımında da tenis oynadığı anları yayınladı. Sevenlerini düzgün fiziği ile mest eden Avşar kızına tenis eteği üzerinden yorum yağdı. ''Üstten kapatsan alttan açılıyor!''