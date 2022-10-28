Oryantal Didem'den kendisini meşhur eden İbrahim Tatlıses'e olay gönderme! "Dostunuzu düşmanınızı tanıyorsunuz"

Tanıtım öncesi muhabirlerle sohbet eden Kınalı, " İbrahim Tatlıses'e yeni şarkımı dinlettim. Kendisi beğendi. Ancak İbrahim Bey'in yeni şarkımı paylaşmasını beklerdim. Dostunuzu düşmanınızı böyle günlerde tanıyorsunuz. Canı sağ olsun. İbrahim Tatlıses benim düşmanım değil" değil. Şarkı konusundaki iddiasını ortaya koyan Kınalı, "Sanat camiasından kimsenin desteğini görmedim. Her şeye rağmen bir Ajda Pekkan olacağım" ifadelerini kullandı.