Oryantal Didem'den kendisini meşhur eden İbrahim Tatlıses'e olay gönderme! "Dostunuzu düşmanınızı tanıyorsunuz"
Oryantal Didem'den kendisini meşhur eden İbrahim Tatlıses'e olay gönderme. İbo Show programındaki dans performanslarıyla tanınan Oryantal Didem, şarkıcılığa soyunarak bir single çıkardı. İlk şarkısının tanıtımı için davet veren Kınalı, kendisini şöhrete kavuşturan Tatlıses'in şarkı konusunda desteğini görememesinden yakındı. İşte detaylar...
"DOSTUNUZU DÜŞMANINIZI TANIYORSUNUZ"
Oryantal Didem'den kendisini meşhur eden İbrahim Tatlıses'e olay gönderme!
'Oryantal Didem' olarak adını tüm Türkiye'ye duyuran Didem Kınalı, yeni single'ının tanıtımını Arnavutköy'de bir mekanda yaptı. Muhabirlerle sohbet eden Kınalı, programlarında tanındığı İbrahim Tatlıses'e göndermesiyle gündeme bomba gibi düştü.
Tanıtım öncesi muhabirlerle sohbet eden Kınalı, " İbrahim Tatlıses'e yeni şarkımı dinlettim. Kendisi beğendi. Ancak İbrahim Bey'in yeni şarkımı paylaşmasını beklerdim. Dostunuzu düşmanınızı böyle günlerde tanıyorsunuz. Canı sağ olsun. İbrahim Tatlıses benim düşmanım değil" değil. Şarkı konusundaki iddiasını ortaya koyan Kınalı, "Sanat camiasından kimsenin desteğini görmedim. Her şeye rağmen bir Ajda Pekkan olacağım" ifadelerini kullandı.
"DANS ETMEYİ BIRAKMAYACAĞIM"
Dansı bırakmayacağını söyleyen Didem Kınalı, "Şarkı söylesem bile dans etmeyi bırakmayacağım. Hatta şimdi dans etmeye gideceğim. Sizi de beklerim" diyerek sözlerini noktaladı.
Didem Kınalı katıldığı bir programda verdiği yanıtlarla dikkat çekmişti. "Siz İbo Show'un her bölümünde var mısınız?" sorusuna şu yanıtı vermişti: