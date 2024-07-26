Görenlerin ağzı açık kaldı! Mauro Icardi eşini çırılçıplak paylaştı! Barışma sonrası bomba görüntü! "Ah be abi..."

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, geçtiğimiz günlerde ayrılık söylentileriyle gündeme gelmişti. Ancak, bu dedikoduların ardından Icardi'den sürpriz bir gelişme yaşandı. Ünlü futbolcu, sosyal medya hesaplarından eşi Wanda Nara'nın fotoğrafını paylaşarak çiftin arasındaki krizin çözüldüğünü ve barıştıklarını duyurdu. Bu hareketiyle dikkatleri üzerine çeken Icardi, hem hayranlarını hem de sosyal medya kullanıcılarını şaşırttı. Çift, bu paylaşımın ardından sosyal medya hesaplarında birbirlerini yeniden takibe almaya başladı. Bu ani değişiklik, hem Galatasaray taraftarları hem de ünlü çiftin takipçileri arasında büyük bir heyecan yarattı.
Mauro Icardi, Galatasaray'daki performansıyla olduğu kadar özel hayatıyla da gündemde. Geçtiğimiz günlerde ayrılık haberiyle gündeme gelen Icardi, eşi Wanda Nara'nın fotoğrafını hikayesinde paylaşarak barıştıklarını ima etti. Sosyal medyada bu hamlesiyle dikkat çeken Icardi, "Ouch" notuyla takipçilerinin merakını uyandırdı.
Sık sık Wanda Nara ile paylaşım yapan Icardi'nin geçtiğimiz günlerde ayrıldığı ve bu yüzden üzgün olduğu gündemde yer alıyordu.
Ancak 10 yıllık aşkta ayrılık uzun sürmedi ve ilk paylaşım yine Galatasaray'ın yıldızı Icardi'den geldi.