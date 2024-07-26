Görenlerin ağzı açık kaldı! Mauro Icardi eşini çırılçıplak paylaştı! Barışma sonrası bomba görüntü! "Ah be abi..."

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, geçtiğimiz günlerde ayrılık söylentileriyle gündeme gelmişti. Ancak, bu dedikoduların ardından Icardi'den sürpriz bir gelişme yaşandı. Ünlü futbolcu, sosyal medya hesaplarından eşi Wanda Nara'nın fotoğrafını paylaşarak çiftin arasındaki krizin çözüldüğünü ve barıştıklarını duyurdu. Bu hareketiyle dikkatleri üzerine çeken Icardi, hem hayranlarını hem de sosyal medya kullanıcılarını şaşırttı. Çift, bu paylaşımın ardından sosyal medya hesaplarında birbirlerini yeniden takibe almaya başladı. Bu ani değişiklik, hem Galatasaray taraftarları hem de ünlü çiftin takipçileri arasında büyük bir heyecan yarattı.