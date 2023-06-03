Görenler tanıyamadı! ’’Yıllar acımamış’’ 3 çocuklu... Gözüm Sende’nin fenomen damat adayı Şehmus Yücel son haliyle şaşırttı!

Kendisine uygun gelin bulmak için uğraşan Emine Hanım, oğlu Şehmus'un her konuştuğu kızla önce kendisine iletişime geçerdi. Programın izleyicilerine saç baş yoldurtan Emine Hanım'ın hareketleri 2016 yılında kendilerine şöhret kapısını araladı. Gözüm Sende sonra Kısmetse Olur gibi başka eş bulma programlarına katılan anne oğlu son olarak Demet Akalın ve Alişan'ın sunuculuğunu yaptığı Demet ve Alişan ile Sabah Sabah'a konuk olmuştu.