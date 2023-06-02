14 yıl sonra bir ilk! 65 yaşındaki Zerrin Özer müjdeyi sosyal medyadan duyurdu! Bir paylaşımla ortalık karıştı! Son halini gören inanamadı

Stüdyoda çektirdiği fotoğrafı da Instagram hesabından yayınlayan Zerrin Özer, şu ifadeleri kullandı: "Stüdyodayız... Sözler & besteler; Mustafa Arapoğlu, Özlem Bölükbaşı ve atom karıncam Özgür Aras. Sevgi ile her şey çiçeklenir... Mustafa'mın stüdyosunda böyle bir akşam daha. Vallahi ilk kez söylüyorum; şarkılar muhteşem ve sizi seviyorum canlarım"