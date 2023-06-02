14 yıl sonra bir ilk! 65 yaşındaki Zerrin Özer müjdeyi sosyal medyadan duyurdu! Bir paylaşımla ortalık karıştı! Son halini gören inanamadı
14 yıl sonra bir ilk! Son Mektup, Şimdi Hayallerdesin, Paşa Gölüm, Dünya Tatlısı ve daha nicesiyle hafızalara kazınan ünlü şarkıcı Zerrin Özer hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi. Üç evlilik yapan ve son eşi Murat Akıncı'dan 2020 yılında ayrılan Özer, şimdi ise bambaşka bir konuyla gündeme geldi. Müjdeli haberi sosyal medya hesabından duyuran şarkıcının son hali de dikkat çekti. İşte detaylar...
Son Mektup, Şimdi Hayallerdesin, Paşa Gölüm, Dünya Tatlısı ve daha nicesiyle hafızalara kazınan ünlü şarkıcı Zerrin Özer, son dönemde uzun aralıklarla çıkardığı teklilerini sevenlerinin beğenisine sunuyordu.
Kariyerinin 48'inci yılını kutlayan Zerrin Özer, son olarak 2009 yılında Emanet adlı albümünü müzik piyasasına sürdü.
Ünlü şarkıcı 14 yıl aranın ardından yeniden stüdyoya girdi. Dinamik ve popüler müziğin trendlerini yakalayan bir albüm yaptığını söyleyen Zerrin Özer "Z kuşağı ve bizim kuşak bu yaz benim şarkılarımla beraberiz" dedi.
Stüdyoda çektirdiği fotoğrafı da Instagram hesabından yayınlayan Zerrin Özer, şu ifadeleri kullandı: "Stüdyodayız... Sözler & besteler; Mustafa Arapoğlu, Özlem Bölükbaşı ve atom karıncam Özgür Aras. Sevgi ile her şey çiçeklenir... Mustafa'mın stüdyosunda böyle bir akşam daha. Vallahi ilk kez söylüyorum; şarkılar muhteşem ve sizi seviyorum canlarım"