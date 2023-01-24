Görenler tanıyamadı! Ünlü oyuncu cinsiyetini değiştirdi! Fenomen dizide Berk Oktay ve Eda Ece’yle rol almıştı! ’’Dışarıda görsem…’’

Aybike Esin Tumluer, Seren Şirince, Berk Oktay, Eda Ece, Nurseli İdiz gibi bir çok ünlü isimle aynı dizide rol alma fırsatı yakalamıştı. İlişki Durumu Karışık dizisinde canlandırdığı Gülendam karakteriyle yıldızı parlayan Tumluer 2017 yılında cinsiyet değiştirerek erkek olmaya karar verdi. Adını da değiştiren oyuncu şimdilerde Atlas Karan Tumluer adını kullanıyor. İşte Tumluer'in son hali...