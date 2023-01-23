Can Yaman’ın eski aşkı Diletta Leotta coştukça coştu! Sütyensiz dansıyla sosyal medyaya damga vurdu! Hemen sildi ancak...
Can Yaman ile yaşadığı aşkla Türk basınında sık sık yer alan İtalyan spiker Diletta Leotta, sosyal medya hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Sütyensiz giydiği siyah hırkasıyla kamera karşısına geçen Diletta Leotta, dans ettiği anları Instagram'da yayınladı. Kısa süredde gündem olan paylaşım, sosyal medyada büyük ses getirdi. Ünlü spikerin paylaşımını silmesi ise dikkatlerden kaçmadı. İşte Diletta Leotta'nın o paylaşımı...
23.01.2023 20:25 - Son Güncelleme: 23.01.2023 20:25
İtalyan spiker Diletta Leotta, oyuncu Can Yaman ile yaşadığı aşkla Türk medyasında sık sık yer almıştı. Evlenmeleri beklenen ünlü çift, sürpriz ayrılıklarıyla ise sevenlerini şaşırtmıştı.
Bir dönem magazin manşetlerinden düşmeyen ikiliden Diletta Leotta, bu kez sosyal medya paylaşımıyla adından söz ettirdi.
Sütyensiz giydiği siyah hırkasıyla kamera karşısına geçen Diletta Leotta, dans ettiği anları Instagram'da yayınladı.