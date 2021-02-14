İbrahim Tatlıses'in programında ortaya çıktı herkes şaşkına uğradı! 90'ların unutulmaz ismi Ferda Anıl Yarkın'ın son hali...
Dillere pelesenk olan şarkılarıyla yıllar sonra İbrahim Tatlıses'in programında ortaya çıkan Ferda Anıl Yarkın, sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. Üzülme, Sonuna Kadar, Zorlama Güzelim şarkılarıyla 90'lı yıllara damga vuran Ferda Anıl Yarkın, İbo Show'da şarkılarıyla ortalığı yıktı geçti. Yıllardır ortalıkta görünmeyen 7'den 70'e herkesin bildiği şarkıların sahibi Ferda Anıl Yarkın, değişimiyle de dikkat çekti. İşte Ferda Anıl Yarkın ve ünlülerin yıllar içindeki değişimleri...
İbrahim Tatlıses'in programında ortaya çıktı herkes şaşkına uğradı! 90'ların unutulmaz ismi Ferda Anıl Yarkın, Çanakkale'de Mayıs 1970 ayında dünyaya geldi. Ferruh ve Fahrettin adlarında abileri vardır. Annesi Güngör Hanım ve Bestekar olan Deniz Astsubayı babasının adı Kamuran Yarkın'dır. Devamlı siyah giydiği kıyafetleri ile bilinir.
İTÜ Türk müziği Devlet Konservatuarı Keman Bölümünü bitirdi. En ünlü şarkıları Sonuna Kadar ve Üzülme'dir. 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi nin olduğu zamana denk gelen; Unuttum Sanma (Yaralıyım) albümü yeterli ilgiyi görememiştir. Daha sonra Ferda Anıl Yarkın 7 sene müziğe ara verip ortalarda görünmedi. Görünmedi ama yazdığı eserler vardı onlar okundu. Bu dönemde çalışmalarını Cengiz Kurtoğlu, Nilüfer gibi çeşitli sanatçılar seslendirdi.