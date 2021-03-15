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Görenler hayrete düştü! Teşkilat dizisinin Zehra Balaban'ı Deniz Baysal'ın meğer görsel ikizi varmış: Yok böyle benzerlik

Teşkilat dizisinde Zehra Balaban karakterine hayat veren güzel oyuncu Deniz Baysal, sergilediği başarılı performans ile 7'den 70'e herkesin gönlünde taht kurmayı başardı. Dizide istihbarat içindeki özel bir ekibin parçası olan Zehra'yı canlandıran Deniz Baysal'ın meğer görsel ikizi varmış. Güzel oyuncunun kendisi gibi oyuncu olan Gaye Turgut Evin'in benzerliği görenleri hayrete düşürdü. İşte Teşkilat dizisinin Zehra Balaban'ı Deniz Baysal ve Gaye Turgut Evin'in şaşkına çeviren benzerliği...

15.03.2021 00:11 - Son Güncelleme: 15.03.2021 00:16
Görenler hayrete düştü! Teşkilat dizisinin Zehra Balaban'ı Deniz Baysal'ın meğer görsel ikizi varmış: Yok böyle benzerlik

Teşkilat dizisinde rol alan güzel oyuncu Deniz Baysal, sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Görenler hayrete düştü! Teşkilat dizisinin Zehra Balaban'ı Deniz Baysal'ın meğer görsel ikizi varmış: Yok böyle benzerlik

Dizinin Zehra Balaban'ı Deniz Baysal, sergilediği başarılı performans ile izleyiciden tam not aldı.

Görenler hayrete düştü! Teşkilat dizisinin Zehra Balaban'ı Deniz Baysal'ın meğer görsel ikizi varmış: Yok böyle benzerlik

Teşkilat'ta istihbarat içindeki özel bir ekibin parçası olan Zehra'yı canlandıran Deniz Baysal'ın meğer görsel ikizi varmış.

Görenler hayrete düştü! Teşkilat dizisinin Zehra Balaban'ı Deniz Baysal'ın meğer görsel ikizi varmış: Yok böyle benzerlik

Güzel oyuncunun kendisi gibi oyuncu olan Gaye Turgut Evin'in benzerliği görenleri hayrete düşürdü.

Görenler hayrete düştü! Teşkilat dizisinin Zehra Balaban'ı Deniz Baysal'ın meğer görsel ikizi varmış: Yok böyle benzerlik

İşte Teşkilat dizisinin Zehra Balaban'ı Deniz Baysal ve Gaye Turgut Evin'in şaşkına çeviren benzerliği...