Görenler hayrete düştü! Teşkilat dizisinin Zehra Balaban'ı Deniz Baysal'ın meğer görsel ikizi varmış: Yok böyle benzerlik
Teşkilat dizisinde Zehra Balaban karakterine hayat veren güzel oyuncu Deniz Baysal, sergilediği başarılı performans ile 7'den 70'e herkesin gönlünde taht kurmayı başardı. Dizide istihbarat içindeki özel bir ekibin parçası olan Zehra'yı canlandıran Deniz Baysal'ın meğer görsel ikizi varmış. Güzel oyuncunun kendisi gibi oyuncu olan Gaye Turgut Evin'in benzerliği görenleri hayrete düşürdü. İşte Teşkilat dizisinin Zehra Balaban'ı Deniz Baysal ve Gaye Turgut Evin'in şaşkına çeviren benzerliği...
15.03.2021 00:11
- Son Güncelleme: 15.03.2021 00:16