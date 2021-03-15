Çalıkuşu’nun Munise’si Mine Çayıroğlu ortaya çıktı! 'Altın dönemim 1997 yılına kadardı' diyen Mine Çayıroğlu'nun son haline bakın!

Oyuncu, tüm tanınmışlığa rağmen şımarık bir çocuk olmadığının altını çiziyor:

"Yaşıtlarımdan farklı bir boyuttaydım fakat bunu asla kullanmazdım.Bu aile ve yaradılışla ilgili bir şey. Benim için oyunculuk sadece sevdiğim bir işti. Ama sonuçta okula gittiğim zaman da Mine'ydim. Setteki dünyamı okula taşımadım."