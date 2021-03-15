Çalıkuşu’nun Munise’si Mine Çayıroğlu ortaya çıktı! 'Altın dönemim 1997 yılına kadardı' diyen Mine Çayıroğlu'nun son haline bakın!
Çalıkuşu'nun Munise'si Mine Çayıroğlu ortaya çıktı! Adeta ekranlarda büyüyen Mine Çayıroğlu bir süredir müzik kariyerine ağırlık vermiş ve ekranlardan uzak kamıştı. Geçtiğimiz yıl ilk single'ını dinleyicisiyle buluşturan Mine Çayıroğlu şu an 43 yaşında. Yıllar içindeki değişimiyle dikkat çeken Mine Çayıroğlu, 'Altın dönemim 1997 yılına kadardı' diyor. İşte Çalıkuşu'nun Munise'si olarak hafızalara kazınan Mine Çayıroğlu'nun son hali ve sizler için derlediğimiz ünlülerin yıllar içindeki değişimleri...
Hürriyet'in haberine göre Çayıroğlu, setlere ilk adım atışını şöyle anlatıyor:
"Küçükken ayna karşısında hep değişik karakterlere bürünürdüm. Annemin kıyafetlerini giyinip oynardım. Onlar içimde bir oyunculuk aşkı olduğunu düşünüp beni o şekilde yönlendirdiler. İlk olarak 6 yaşımda 'İmparator' filminde oynadım. Ondan sonra benden memnun kaldıklarını söylediler. Selma Güneri bana çok destek oldu ve elimden tutup setlere götürdü."
Oyuncu, tüm tanınmışlığa rağmen şımarık bir çocuk olmadığının altını çiziyor:
"Yaşıtlarımdan farklı bir boyuttaydım fakat bunu asla kullanmazdım.Bu aile ve yaradılışla ilgili bir şey. Benim için oyunculuk sadece sevdiğim bir işti. Ama sonuçta okula gittiğim zaman da Mine'ydim. Setteki dünyamı okula taşımadım."