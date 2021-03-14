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Ali Nadir Şaşmaz'ı daha önce gördünüz mü? Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz'ın evladı...

Kurtlar Vadisi dizisi yayınlandığı döneme damgasını vuran efsane yapımların başında yer alıyor... Dizinin başrolünde olan ve Polat Alemdar karakterine hayat veren Necati Şaşmaz, sergilediği başarılı performans ile herkesin gönlünde taht kurmayı başardı. Şaşmaz, uzun zamandır ekranlarda herhangi bir projede yer almıyor. Kurtlar Vadisi dizisi sevenleri Polat Alemdar ile ilgili her detayı inceleme altına aldı. Şaşmaz'ın oğlu Ali Nadir Şaşmaz'ı görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Polat Alemdar'ı canlandıran Necati Şaşmaz'ın oğlu Ali Nadir...

14.03.2021 19:34 - Son Güncelleme: 14.03.2021 19:41
Ali Nadir Şaşmaz'ı daha önce gördünüz mü? Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz'ın evladı...

Kurtlar Vadisi'nde Polat Alemdar karakterini canlandıran başarılı oyuncu Necati Şaşmaz uzun süredir ekranlarda herhangi bir projede yer almıyor.

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Ali Nadir Şaşmaz'ı daha önce gördünüz mü? Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz'ın evladı...

Kurtlar Vadisi'nin dizisinin yakın takipçileri Polat Alemdar (Necati Şaşmaz) ile ilgili her detayı mercek altına aldı.

Ali Nadir Şaşmaz'ı daha önce gördünüz mü? Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz'ın evladı...

Necati Şaşmaz'ın oğlu Ali Nadir Şaşmaz'ı gören hayranları şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Ali Nadir Şaşmaz'ı daha önce gördünüz mü? Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz'ın evladı...

İşte Kurtlar Vadisi dizisinin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz'ın oğlu Ali Nadir Şaşmaz...

Ali Nadir Şaşmaz'ı daha önce gördünüz mü? Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz'ın evladı...

Necati Şaşmaz - Ali Nadir Şaşmaz