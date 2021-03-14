Ali Nadir Şaşmaz'ı daha önce gördünüz mü? Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz'ın evladı...

Kurtlar Vadisi dizisi yayınlandığı döneme damgasını vuran efsane yapımların başında yer alıyor... Dizinin başrolünde olan ve Polat Alemdar karakterine hayat veren Necati Şaşmaz, sergilediği başarılı performans ile herkesin gönlünde taht kurmayı başardı. Şaşmaz, uzun zamandır ekranlarda herhangi bir projede yer almıyor. Kurtlar Vadisi dizisi sevenleri Polat Alemdar ile ilgili her detayı inceleme altına aldı. Şaşmaz'ın oğlu Ali Nadir Şaşmaz'ı görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Polat Alemdar'ı canlandıran Necati Şaşmaz'ın oğlu Ali Nadir...

14.03.2021 19:34 - Son Güncelleme: 14.03.2021 19:41 BU GALERİYİ PAYLAŞ





