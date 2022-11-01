Görenler gözlerine inanamadı! "Resmen evrim geçirmiş..." Yalı Çapkını'nın sinsi Pelin'i Buçe Buse Kahraman bakın daha önce hangi dizideymiş!
Yalı Çapkını dizisinde hayat verdiği Pelin karakteriyle büyük bir kitleye ulaşan güzel oyuncunun daha önce hangi dizide oynadığını duyunca şoke olacaksınız.
01.11.2022 10:38 - Son Güncelleme: 01.11.2022 10:38
Reyting rekorları kıran Yalı Çapkını dizisinin sevilen oyuncusu Buçe Buse Kahraman Pelin karakteriyle oldukça dikkat çekiyor. Genç oyuncu hakkında detayları merak edenler ise daha önce oynadığı dizileri öğrenince şoka uğradı. 26 yaşında olan başarılı oyuncunun o halini görenler tanıyamadı. İşte Buçe Buse Kahraman hakkında tüm detaylar...
2018'de Show Tv ekranlarına gelen Çarpışma adlı dizide Kadir'in kız kardeşi Meltem, 2019 yılına rol aldığı Yasak Elma dizisinde Lila karakterini canlandırdı. 2021 yılında Büyük Selçuklu, Baş Belası, 2022'de Yalı Çapkını, Ben Gri gibi dizilerde rol aldı.