Görenler gözlerine inanamadı! "Resmen evrim geçirmiş..." Yalı Çapkını'nın sinsi Pelin'i Buçe Buse Kahraman bakın daha önce hangi dizideymiş!

Reyting rekorları kıran Yalı Çapkını dizisinin sevilen oyuncusu Buçe Buse Kahraman Pelin karakteriyle oldukça dikkat çekiyor. Genç oyuncu hakkında detayları merak edenler ise daha önce oynadığı dizileri öğrenince şoka uğradı. 26 yaşında olan başarılı oyuncunun o halini görenler tanıyamadı. İşte Buçe Buse Kahraman hakkında tüm detaylar...