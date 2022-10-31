Galatasaraylı Mauro Icardi ve Devrim Özkan aşk mı yaşıyor herkes fotoğraftaki detaya kilitlendi! Bu hikayede yanan Torreira oldu
Galatasaray'ın sezon başında Arsenal'den kadrosuna kattığı Lucas Torreira ile şimdilerde Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisiyle adından söz ettiren Devrim Özkan'ın aşk yaşadığı iddia ediliyordu. Ancak önceki gün paylaşılan bir fotoğraf ortalığı karıştı. Fotoğraftaki Mauro Icardi detayı, aşk dedikodularının çıkmasına neden oldu. Herkes fotoğraftaki o detaya kilitlendi. Peki Devrim Özkan Torreira mı yoksa Icardi ile mi aşk yaşıyor? İşte detaylar...
31.10.2022 10:32 - Son Güncelleme: 31.10.2022 10:32
Galatasaray'ın sezon başında Arsenal'den transfer ettiği Lucas Torreira ile oyuncu Devrim Özkan arasındaki aşk iddiaları kısa bir süre önce gündem olmuştu.
Devrim Özkan'ın maçı izlediğini fark eden Torreira, daha karşılaşma bitmeden oyuncuyu Instagram hesabından takibe başlamıştı.
'Gelsin Hayat Bildiği Gibi' dizisinde 'Songül' karakterine hayat veren güzel oyuncu daha önce dünyaca ünlü yıldızın dikkatini çekmişti.