Dansları olay oldu! 'Seni çok seviyorum' diye haykırdı! "Daha geçen gün karıma aşığım diyordu..." Hadise ve Murda sarmaş dolaş!
Hadise ve Murda, sarmaş dolaş bir şekilde görüldü! Önce danslarıyla olay oldular, sonra hızlarını alamadılar ve "seni çok seviyorum" diye haykırdılar.
21.06.2023 10:40 - Son Güncelleme: 21.06.2023 10:40
İkili arasında aşk iddiaları her geçen gün daha da çok konuşuluyor. Çok yakın arkadaş olduklarını belirten Hadise ile Murda'nın sahne performansı ortalığı yıktı geçti. İkilinin çıkan görüntülerine kimileri 'Arkadaşlar arasında olur böyle.' derken kimileri 'Havada aşk kokusu var.' yorumunda bulunuyor. İşte Murda'nın Hadise'ye 'Seni çok seviyorum' dediği o anlar ve Hadise'nin Murda ile dansı...
Murda ile sahne alan Hadise partneri ile samimi dansı ve göz göze söylediği şarkılarla gündeme geldi.
Sarmaş dolaş dans eden ikiliden Murda bir ara Hadise'ye "Seni sevdiğimi söylemiş miydim ben?" dedi ve "Seni çok seviyorum" diye bağırdı. O anlar ikilinin hayranlarının konser alanındaki coşkusuyla dikkat çekti.