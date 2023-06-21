Dansları olay oldu! 'Seni çok seviyorum' diye haykırdı! "Daha geçen gün karıma aşığım diyordu..." Hadise ve Murda sarmaş dolaş!

İkili arasında aşk iddiaları her geçen gün daha da çok konuşuluyor. Çok yakın arkadaş olduklarını belirten Hadise ile Murda'nın sahne performansı ortalığı yıktı geçti. İkilinin çıkan görüntülerine kimileri 'Arkadaşlar arasında olur böyle.' derken kimileri 'Havada aşk kokusu var.' yorumunda bulunuyor. İşte Murda'nın Hadise'ye 'Seni çok seviyorum' dediği o anlar ve Hadise'nin Murda ile dansı...