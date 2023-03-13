Görenler dilini ısırıyor! Aldatmak’ın Oylum’u Feyza Sevil Güngör’ün sevgilisi bakın kim çıktı! Aşka geldi dizine böyle yatırdı!

ATV ekranlarının sevilen dizisi Aldatmak'da Oylum karakterine hayat veren oyuncu Feyza Sevil Güngör sevgilisi ile paylaşımıyla gündeme geldi. Sevgilisini dizine yatıran genç oyuncu aşkını böyle ilan etti. Peki Feyza Sevil Güngör'ün sevgilisi kim? Meğer kendisi gibi oyuncu ile birlikteymiş! Duyanlar şoke oldu. Görenler dilini ısırdı. İşte Feyza Sevil Güngör'ün sevgilisi...