Görenler dilini ısırıyor! Aldatmak'ın Oylum'u Feyza Sevil Güngör'ün sevgilisi bakın kim çıktı! Aşka geldi dizine böyle yatırdı!
Başrollerini Vahide Perçin ve Mustafa Uğurlu'nun paylaştığı Aldatmak dizisinde canlandırdığı Oylum karakteri ile çok konuşulan Feyza Sevil Güngör özel hayatıyla da izleyicilerin radarına girdi. Gönülü rol arkadaşına kaptıran güzel oyuncu sosyal medya hesabından yapığı paylaşımla dikkat çekti.
ATV ekranlarının sevilen dizisi Aldatmak'da Oylum karakterine hayat veren oyuncu Feyza Sevil Güngör sevgilisi ile paylaşımıyla gündeme geldi. Sevgilisini dizine yatıran genç oyuncu aşkını böyle ilan etti. Peki Feyza Sevil Güngör'ün sevgilisi kim? Meğer kendisi gibi oyuncu ile birlikteymiş! Duyanlar şoke oldu. Görenler dilini ısırdı. İşte Feyza Sevil Güngör'ün sevgilisi...
Ayrıca reyting rekorları kıran dizi Kuruluş Osman'da da Prenses Hera karakterine hayat verdi. Şimdilerde ATV'nin reyting rekorları kıran Aldatmak dizisinde rol alan güzel oyuncunun sevgilisi bakın kimmiş.
Sosyal medyada paylaşım yapan genç oyuncu bir süredir meslektaşı Caner Şahin ile aşk yaşıyor. Şahin, Aldatmak dizisinde Tolga karakterine hayat veriyor. İşte başta Feyza Sevil Güngör olmak üzere ünlüler ve sevgilileri...