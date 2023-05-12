30 yaşındaki Neslihan Atagül yaşadıklarını anlattı! Bakın her şey nasıl başlamış! 7 yıllık eşi Kadir Doğulu'nun imam nikahı iddiası...
Neslihan Atagül'ün 7 yıl önce dünyaevine girdiği Kadir Doğulu bir mekanda başka kadınlarla sarmaş dolaş görüntülendi ve magazin gündemine bomba gibi düştü. Görüntülerin ardından birçok iddia ortaya atılırken Atagül, evliliğine sahip çıkarak herkese ters köşe yaptı. Çiftin bağlı olduğu tarikata dair detaylar da bir magazin programında ifşa edilirken Atagül, Vogue Türkiye'ye verdiği röportajla bir kez daha gündeme geldi. "Evimizde internet yoktu" diyen Neslihan Atagül, yaşadıklarını anlattı. İşte detaylar...
12.05.2023 19:45 - Son Güncelleme: 12.05.2023 19:45
Neslihan Atagül'ün 7 yıl önce dünyaevine girdiği Kadir Doğulu bir mekanda başka kadınlarla sarmaş dolaş görüntülendi ve magazin gündemine bomba gibi düştü. Görüntülerin ardından birçok iddia ortaya atılırken Atagül, evliliğine sahip çıkarak herkese ters köşe yaptı.
Tüm bunların ardından Neslihan Atagül, bambaşka bir konuyla gündem oldu. 30 yaşındaki ünlü oyuncunun Vogue Türkiye'ye verdiği röportaj sosyal medyaya damga vurdu.
8 yaşındayken oyuncu olmak istediğini fark eden Neslihan Atagül Doğulu, "Hep sahnede olmak istediğimi biliyordum. Şarkı söylemek, dans etmek, oyunculuk… Kendimi insanlara gösterebileceğim bir meslek seçeceğim belliydi" dedi.