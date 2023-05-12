Bergüzar Korel'den Esra Erol paylaşımı! Sıkı dostu ile deniz kenarındaki o pozlarını ilk kez yayınladı! Halit Ergenç’in biricik eşi...
Halit Ergenç ile 2009 yılında dünyaevine giren ve bu evlilikten Ali, Han, Leyla adlarında üç evladı olan Bergüzar Korel, hem kariyeri hem özel hayatı ile sık sık adından söz ettirdi. Ünlü oyuncu, şimdi ise sıkı dostu Esra Erol'un doğum gününe özel yaptığı paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı. Korel, sıkı dostu Esra Erol'la deniz kenarında verdiği bir pozu takipçilerinin beğenisine sundu. Esra Erol ve Bergüzar Korel doğal güzellikleriyle sosyal medyayı sallarken ünlü oyuncunun kaleme aldığı satırlar dikkat çekti. İşte Bergüzar Korel'in Esra Erol ile yaptığı o paylaşım...
12.05.2023 18:40 - Son Güncelleme: 12.05.2023 19:57
Bergüzar Korel, 2009 yılında meslektaşı Halit Ergenç ile nikah masasına oturdu ve ikilinin bu evlilikten Ali, Han, Leyla adlarında üç evladı oldu.
Halit Ergenç ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu, hem kariyeri hem özel hayatı ile sık sık adından söz ettirdi.
Ünlü oyuncu, şimdi ise sıkı dostu Esra Erol'un doğum gününe özel yaptığı paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı.