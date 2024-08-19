Görenler 'çiğ ciğer yiyor' dedi! İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli'nin yemek tabağı şoke etti

İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli, sosyal medyada yaptığı bir paylaşım ile yine gündem oldu, ama bu kez zarafetiyle değil, tabağındaki ilginç yemekle! Günlük yaşamından paylaştığı karelerle sosyal medyayı aktif kullanan Yasemin Şefkatli'nin tabağındaki yemeği gören çiğ ciğer sandı. Ancak gerçek...
İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli, sosyal medyada yaptığı bir paylaşım ile yine gündem oldu, ama bu kez zarafetiyle değil, tabağındaki ilginç yemekle! Günlük yaşamından paylaştığı karelerle sosyal medyayı aktif kullanan Yasemin Şefkatli'nin tabağındaki yemeği gören çiğ ciğer sandı. Ancak gerçek...
İbrahim Tatlıses ile Derya Tuna'nın oğlu İdo Tatlıses ve eşi Yasemin Şefkatli sosyal medyayı çok aktif kullanan ünlü isimler arasında yer alıyor.
Bazen ikizleri İbrahim Ayel ve Sinan Emir'le bazen de gezdiği yerlerden kareler paylaşan Yasemin Şefkatli'nin her adımı olay olmaya devam ediyor.