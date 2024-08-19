Görenler 'çiğ ciğer yiyor' dedi! İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli'nin yemek tabağı şoke etti

İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli, sosyal medyada yaptığı bir paylaşım ile yine gündem oldu, ama bu kez zarafetiyle değil, tabağındaki ilginç yemekle! Günlük yaşamından paylaştığı karelerle sosyal medyayı aktif kullanan Yasemin Şefkatli'nin tabağındaki yemeği gören çiğ ciğer sandı. Ancak gerçek...