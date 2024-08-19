Dünyanın en güzel 10 kadını belli oldu! Listenin başındaki isim güzelliğiyle "kitaplara konu olur" dedirtti

Güzellik kavramı kişiden kişiye değişiyor ama altın oran devreye girdiğinde işler bambaşka bir hal alıyor! Dünyanın en güzel 10 kadını açıklandı ve liste, hem başıyla hem sonuyla herkesi şaşkına çevirdi. Dünyanın en ünlü estetik cerrahlarından Dr. Julian De Silva'nın hesaplamalarına göre dünyanın en güzel 10 kadını...