Dilan Polat'ın içinde hamam bile olan lüks villası gündem oldu! Giyinme odası, mutfak, havuz...

5 Kasım'dan beri tutuklu olan Dilan Polat hakkında bugün tahliye kararı verildi. Attığı her adımla gündem olmayı başaran Dilan Polat bu sefer dikkatleri sosyal medya paylaşımları değil, içinde hamam bile bulunan lüks villasıyla çekti! Gösterişin zirve yaptığı bu villada, yok yok!