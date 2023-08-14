Gören küçük dilini yuttu! İkimizin arasında bir sır demişti! 7 gün önce ölen Erkin Koray'ın o fotoğrafı çok konuşuldu! Yıllar sonra...

Türk rock müziğinin efsane isimlerinden Erkin Koray , 82 yaşında hayata veda etti. Koray'ın vefatı, müzik dünyası ve sevenlerini derin bir üzüntüye boğdu. Usta sanatçı, geçtiğimiz cuma günü Toronto'daki Westminster Mezarlığı'na defnedildi. Kızı Damla Koray , babasının vasiyeti üzerine cenaze için tören düzenlenmeyeceğini ve yine vasiyeti üzerine Toronto'da defnedileceğini duyurmuştu. Koray'ın mezarına sevenleri ziyarette bulunurken, eski yıllardaki fotoğrafları tekrar gündeme geld. Öte yandan daha önceki bir röportajında gizli sırrı hakkında konuşmuştu. İşte detaylar...

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82 yaşındaki Erkin Koray'ın ölümünden saatler önce kızı Damla Koray bu bilgileri vermişti: "Babam, hastalığının son dönemine yaklaşmıştı. Daha fazla ağrı sızı çekmemesi için uyutuldu. Bu bir akciğer rahatsızlığı. Ben adını bile ilk defa duydum. Bulunmaz bir hastalığa yakalanmış olmasına şaşırdım diyemem. Kendisi her konuda olduğu gibi bu konuda da ekstrem bir insan olduğunu kanıtladı"