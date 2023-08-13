3 yıl evli kaldılar! Arka Sokaklar’ın Murat’ı Uğur Pektaş’tan dikkat çeken sözler: “Yolu çoğu kez yalnız yürürsün” Gamze Özçelik’in eski eşi...

Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Murat karakteriyle hafızalara kazınan Uğur Pektaş, rol arkadaşı Gamze Özçelik ile aşk yaşamaya başlamış ve nikah masasına oturmuştu. Murathan adında bir oğulları olan ünlü çiftin evliliği 3 yıl sürmüştü. Her iki ünlü isim de ayrılık sonrası bambaşka hayatlar kurarken uzun süredir ekranlardan uzak olan Pektaş dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. "Yolu çoğu kez yalnız yürürsün" diyen Pektaş'ın hem açıklaması hem son hali dikkat çekti. İşte o paylaşım...
Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Murat karakteriyle hafızalara kazınan Uğur Pektaş, 19 Haziran 2008 tarihinde kendisi gibi oyuncu olan Gamze Özçelik ile evlendi.
2010 yılında Murathan isminde bir oğulları olan çift, üç yıl aynı yastığa baş koyduktan sonra ayrılık kararı aldı.
Bir dönem hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık adından söz ettiren Pektaş, uzun süre önce ekranlardan uzak bir yaşam sürmeye başladı.