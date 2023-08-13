3 yıl evli kaldılar! Arka Sokaklar’ın Murat’ı Uğur Pektaş’tan dikkat çeken sözler: “Yolu çoğu kez yalnız yürürsün” Gamze Özçelik’in eski eşi...

Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Murat karakteriyle hafızalara kazınan Uğur Pektaş, rol arkadaşı Gamze Özçelik ile aşk yaşamaya başlamış ve nikah masasına oturmuştu. Murathan adında bir oğulları olan ünlü çiftin evliliği 3 yıl sürmüştü. Her iki ünlü isim de ayrılık sonrası bambaşka hayatlar kurarken uzun süredir ekranlardan uzak olan Pektaş dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. "Yolu çoğu kez yalnız yürürsün" diyen Pektaş'ın hem açıklaması hem son hali dikkat çekti. İşte o paylaşım...