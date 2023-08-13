Şahin Irmak'ın partneriydi! Büşra Pekin’den “Havuçlu anne” göndermesi! Son halini gören küçük dilini yuttu! “Benzer kalan tek şey havuç...”

Çok Güzel Hareketler Bunlar adlı programda canlandırdığı Havuçlu Anne karakteriyle hafızalara kazınan Büşra Pekin, geçirdiği estetik operasyonları ve verdiği kilolarla bambaşka bir görünüm kazandı. Sosyal medya hesabında havuç ile verdiği bir pozla meşhur olduğu karaktere göndermede bulunan oyuncu, böylelikle yıllar içindeki değişimi bir kez daha gözler önüne serdi. Pekin'in son halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemezken "Benzer kalan tek şey havuç" yorumunda bulundu. İşte o paylaşım...