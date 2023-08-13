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Şahin Irmak'ın partneriydi! Büşra Pekin’den “Havuçlu anne” göndermesi! Son halini gören küçük dilini yuttu! “Benzer kalan tek şey havuç...”

Çok Güzel Hareketler Bunlar adlı programda canlandırdığı Havuçlu Anne karakteriyle hafızalara kazınan Büşra Pekin, geçirdiği estetik operasyonları ve verdiği kilolarla bambaşka bir görünüm kazandı. Sosyal medya hesabında havuç ile verdiği bir pozla meşhur olduğu karaktere göndermede bulunan oyuncu, böylelikle yıllar içindeki değişimi bir kez daha gözler önüne serdi. Pekin'in son halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemezken "Benzer kalan tek şey havuç" yorumunda bulundu. İşte o paylaşım...

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Giriş Tarihi 13 Ağustos 2023, 12:49 Güncelleme 13 Ağustos 2023, 12:49
Şahin Irmak’ın partneriydi! Büşra Pekin’den “Havuçlu anne” göndermesi! Son halini gören küçük dilini yuttu! “Benzer kalan tek şey havuç...” 1

Çok Güzel Hareketler ile hafızalara kazınan Büşra Pekin, yıllar içindeki değişimiyle sık sık magazin gündeminde yer aldı.

Şahin Irmak’ın partneriydi! Büşra Pekin’den “Havuçlu anne” göndermesi! Son halini gören küçük dilini yuttu! “Benzer kalan tek şey havuç...” 2

Geçirdiği estetik operasyonları ve verdiği kilolarla bambaşka bir görünüm kazanan Pekin, sosyal medyada yaptığı son paylaşımla çok konuşuldu.

Şahin Irmak’ın partneriydi! Büşra Pekin’den “Havuçlu anne” göndermesi! Son halini gören küçük dilini yuttu! “Benzer kalan tek şey havuç...” 3

Sosyal medya hesabında havuç ile verdiği bir pozla meşhur olduğu karaktere göndermede bulunan oyuncu, böylelikle yıllar içindeki değişimi bir kez daha gözler önüne serdi.

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