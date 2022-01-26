Gördüğü şiddeti ifşa eden Alişan’ın eşi Buse Varol hayran bıraktı! Buse Varol daracık tulumu çekti hem fiziğini hem de mutluluğunu sergiledi!

Buse Varol ile Alişan, 2018 yılında dünyaevine girmişti. Magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen Alişan ve Buse Varol, 2019'da oğulları Burak'ı tam bir yıl sonra ise kızları Eliz'i kucaklarına almıştı. Evlendikleri günden bu yana gerek açıklamaları gerekse sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen çift gördükleri zorbalıkla gündeme gelmişti bir süre önce. Son zamanlarda oldukça zor günler geçiren çiftten bu kez kar pozları geldi.