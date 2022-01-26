Gördüğü şiddeti ifşa eden Alişan'ın eşi Buse Varol hayran bıraktı! Buse Varol daracık tulumu çekti hem fiziğini hem de mutluluğunu sergiledi!
Ünlü türkücü Alişan ile 2018 senesinde nikah masasına oturan Buse Varol, 2019'da oğlu Burak'ı dünyaya getirmişti. Varol, 2021'in Şubat ayında ise kızı Eliz'i kucağına alarak ikinci kez anne olmanın heyecanını yaşamıştı. Sosyal medyayı aktif kullanan ve bilhassa Instagram hesabında yayınladığı aile pozlarıyla adından söz ettiren Varol, yaptığı kar paylaşımlarıyla sosyal medyada damgasını vurdu. 2 çocuk annesi Buse Varol'un genç kızlara taş çıkartan fiziği düşman çatlatırken, bir yanda da pozlarına binlerce beğeni ve yorum yağdı.
Buse Varol ile Alişan, 2018 yılında dünyaevine girmişti. Magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen Alişan ve Buse Varol, 2019'da oğulları Burak'ı tam bir yıl sonra ise kızları Eliz'i kucaklarına almıştı. Evlendikleri günden bu yana gerek açıklamaları gerekse sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen çift gördükleri zorbalıkla gündeme gelmişti bir süre önce. Son zamanlarda oldukça zor günler geçiren çiftten bu kez kar pozları geldi.
Buse Varol, karın tadını çıkardığı anları 'Vallahi ne yalan söyleyeyim fotoğraf çekilicem diye dondddddummmm' notuyla paylaştı.
Buse Varol'un pozlarına binlerce beğeni ve yorum yağarken, 2 çocuk annesinin düzgün fiziği takdir topladı.
Buse Varol geçtiğimiz günlerde oğlunun okulunda gördüğü zorbalığı anlatmış ve magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.