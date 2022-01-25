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Emre Karayel baba oldu! Biricik eşi Gizem Demirci ile doğumdan hemen önce verdikleri poz sosyal medyayı salladı

Emre Karayel baba oldu! 2020 yılında 8 yıldır birlikte olduğu iç mimar Gizem Demirci ile nikah masasına oturan ünlü oyuncu Emre Karayel'den müjdeli haber geldi. Doğum için bugün hastaneye giden çift, Can adını verdikleri oğullarına kavuştu. Ünlü oyuncunun doğum öncesi eşi ile hastane odasında verdiği poz ise sosyal medyayı salladı. İşte detaylar...

25.01.2022 17:44 - Son Güncelleme: 25.01.2022 17:44
Emre Karayel baba oldu! Biricik eşi Gizem Demirci ile doğumdan hemen önce verdikleri poz sosyal medyayı salladı

Ünlü oyuncu Emre Karayel ile iç mimar Gizem Demirci, 8 yıllık ilişkilerini 2020 yılında evlilikle taçlandırmıştı.

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Emre Karayel baba oldu! Biricik eşi Gizem Demirci ile doğumdan hemen önce verdikleri poz sosyal medyayı salladı

Karayel, düğün sonrası yaptığı açıklamada "Hepiniz biliyorsunuz, uzun yıllar bekledik. Sekiz yıl oldu ama evliliğe giden birlikte bir ömüre başladık. Ne diyeceğimi bilmiyorum, gerçekten çok heyecanlıyım. Korona sebebiyeti ile aile içerisinde yapıyoruz. Sonra inşallah hep birlikte kutlayacağız" ifadelerini kullanmıştı.

Emre Karayel baba oldu! Biricik eşi Gizem Demirci ile doğumdan hemen önce verdikleri poz sosyal medyayı salladı

Ardından anne-baba olmanın heyecanını yaşadıklarını dile getiren ikili, Bebek'te objektiflere yansımıştı. Karayel, "Her şey yolunda. Biraz hava almaya çıktık. Doğuma çok az kaldı. Eşimin canı dondurma çekti. Dondurma yedik" demişti.

Emre Karayel baba oldu! Biricik eşi Gizem Demirci ile doğumdan hemen önce verdikleri poz sosyal medyayı salladı

Ünlü çift, bugün doğum için hastanenin yolunu tuttu. Karayel, doğum öncesi eşi ile verdiği bir pozu sosyal medya hesabında yayınlamayı da ihmal etmedi.

Emre Karayel baba oldu! Biricik eşi Gizem Demirci ile doğumdan hemen önce verdikleri poz sosyal medyayı salladı

Karayel'in "Coming soon... (Çok yakında)" notunu düştüğü paylaşımının ardından kısa bir süre sonra ise doğum gerçekleşti.

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