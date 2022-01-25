Emre Karayel baba oldu! Biricik eşi Gizem Demirci ile doğumdan hemen önce verdikleri poz sosyal medyayı salladı

Karayel, düğün sonrası yaptığı açıklamada "Hepiniz biliyorsunuz, uzun yıllar bekledik. Sekiz yıl oldu ama evliliğe giden birlikte bir ömüre başladık. Ne diyeceğimi bilmiyorum, gerçekten çok heyecanlıyım. Korona sebebiyeti ile aile içerisinde yapıyoruz. Sonra inşallah hep birlikte kutlayacağız" ifadelerini kullanmıştı.