Emre Karayel baba oldu! Biricik eşi Gizem Demirci ile doğumdan hemen önce verdikleri poz sosyal medyayı salladı
Emre Karayel baba oldu! 2020 yılında 8 yıldır birlikte olduğu iç mimar Gizem Demirci ile nikah masasına oturan ünlü oyuncu Emre Karayel'den müjdeli haber geldi. Doğum için bugün hastaneye giden çift, Can adını verdikleri oğullarına kavuştu. Ünlü oyuncunun doğum öncesi eşi ile hastane odasında verdiği poz ise sosyal medyayı salladı. İşte detaylar...
25.01.2022 17:44
- Son Güncelleme: 25.01.2022 17:44
Ünlü oyuncu Emre Karayel ile iç mimar Gizem Demirci, 8 yıllık ilişkilerini 2020 yılında evlilikle taçlandırmıştı.
Karayel, düğün sonrası yaptığı açıklamada "Hepiniz biliyorsunuz, uzun yıllar bekledik. Sekiz yıl oldu ama evliliğe giden birlikte bir ömüre başladık. Ne diyeceğimi bilmiyorum, gerçekten çok heyecanlıyım. Korona sebebiyeti ile aile içerisinde yapıyoruz. Sonra inşallah hep birlikte kutlayacağız" ifadelerini kullanmıştı.