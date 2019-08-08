Gönül Yazar'ın son hali şok etti! İşte 'Taş Bebek'in şaşırtan görüntüsü...
Gönül Yazar son haliyle herkesi korkuttu. Taş Bebek lakaplı sanatçı Gönül Yazar, Türk müzik tarihinde yer alan en uzun soluklu isimlerden biridir. Türk Sanat Müziği'nin efsane assolistlerinden, müzik dünyasının 'Taş Bebek'i Gönül Yazar, şu anda 82 yaşında. İşte 7'den 70'e herkesin şarkılarını mest olarak dinlediği usta sanatçı Gönül Yazar'ın son hali...
08.08.2019 12:48
- Son Güncelleme: 08.08.2019 13:58
Gönül Yazar'ın son hali sosyal medyada merak konusu oldu. 82 yaşındaki usta sanatçı, yıllara meydan okuyan güzelliği nedeniyle hayranları tarafından "Taş Bebek' olarak anılıyor. Yılların sanatçı Gönül Yazar'ın son halini görenler şaşırdı. İşte 82 yaşındaki Gönül Yazar ve diğer ünlü isimlerin değişimleri...
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