Gönül Yazar'ın son hali şok etti! İşte 'Taş Bebek'in şaşırtan görüntüsü...

Gönül Yazar'ın son hali sosyal medyada merak konusu oldu. 82 yaşındaki usta sanatçı, yıllara meydan okuyan güzelliği nedeniyle hayranları tarafından "Taş Bebek' olarak anılıyor. Yılların sanatçı Gönül Yazar'ın son halini görenler şaşırdı. İşte 82 yaşındaki Gönül Yazar ve diğer ünlü isimlerin değişimleri...