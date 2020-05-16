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Tuba Büyüküstün ve sevgilisi Umut Evirgen 3 yıldan sonra ayrıldı! İkizlerle manidar paylaşım...
Tuba Büyüküstün ve sevgilisi Umut Evirgen 3 yıldan sonra ayrıldı! İkizlerle manidar paylaşım...
2012 yılında Paris Konsolosluğu'nda nikah defterine imza atan Tuba Büyüküstün ve Onur Saylak, ikiz kızları Toprak ve Maya'ya rağmen evliliklerini kurtaramamış, 6 yıl sonra boşanmıştı. Oyuncu Tuba Büyüküstün, Onur Saylak ile boşanmasının ardından işletmeci Umut Evirgen ile aşk yaşamaya başlamıştı. Ancak 3 yıllık aşk son buldu. Tuba Büyüküstün ve sevgilisi Umut Evirgen ayrıldı...
16.05.2020 11:44
- Son Güncelleme: 16.05.2020 11:44
Tuba Büyüküstün, 2017 yılında 6 yıllık eşi Onur Saylak'tan boşanmış ve işletmeci Umut Evirgen ile aşk yaşamaya başlamıştı.
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YOLLAR AYRILDI
2. Sayfa'nın özel haberine göre, daha önce haklarında bir çok kez ayrılık dedikodusu çıkan çift, yolun sonuna geldi. Evleneceklerine kesin gözüyle bakılan çift yollarını ayırdı.
İLİŞKİ BİTTİ
Karantina günlerinde kızlarıyla birlikte eve kapanan Büyüküstün, sosyal çevresinden bir tüflü vazgeçemeyen Umut Evirgen ile ilişkisini bitirdi.
MANİDAR PAYLAŞIM
Dün, Tuba Büyüküstün'ün eski eşi Onur Saylak'ın 3. kez baba olmaya hazırlandığı, sevgilisinin 2 aylık hamile olduğu ortaya çıktı.
Büyüküstün, haberlerin ardından Instagram sayfasında kızları ile videosunu paylaştı.
Tuba Büyüküstün videonun altına "En iyi dostlarım, sırdaşlarım, arkadaşlarım... Ve günlerden bir gün biz yine sarmaş dolaş dolaşırken... " notunu düştü.