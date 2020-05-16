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Tuba Büyüküstün ve sevgilisi Umut Evirgen 3 yıldan sonra ayrıldı! İkizlerle manidar paylaşım...

2012 yılında Paris Konsolosluğu'nda nikah defterine imza atan Tuba Büyüküstün ve Onur Saylak, ikiz kızları Toprak ve Maya'ya rağmen evliliklerini kurtaramamış, 6 yıl sonra boşanmıştı. Oyuncu Tuba Büyüküstün, Onur Saylak ile boşanmasının ardından işletmeci Umut Evirgen ile aşk yaşamaya başlamıştı. Ancak 3 yıllık aşk son buldu. Tuba Büyüküstün ve sevgilisi Umut Evirgen ayrıldı...

16.05.2020 11:44 - Son Güncelleme: 16.05.2020 11:44 BU GALERİYİ PAYLAŞ





