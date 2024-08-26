Özcan Deniz'in ablasından zehir zemberek sözler! Samar Dadgar'ı hedef aldı: İran'dan meşhur olmak için geldi!

Özcan Deniz'in ailesi karıştı! Dün magazin manşetlerine ailesine çektiği rest ile gündeme gelen Özcan Deniz, büyük yankı uyandırmıştı. Yaşananlar olaylar henüz tazeyken bir atakta Özcan Deniz'in kardeşi Yurda Güler'den geldi. Ancak Yurda Güler'in hedefinde ailenin gelini Samar Dadgar vardı. İşte Özcan Deniz'in kardeşi Yurda Güler'in zehir zemberek o sözleri...
Özcan Deniz'in ailesi karıştı! Dün magazin manşetlerine ailesine çektiği rest ile gündeme gelen Özcan Deniz, büyük yankı uyandırmıştı. Yaşananlar olaylar henüz tazeyken bir atakta Özcan Deniz'in kardeşi Yurda Güler'den geldi. Ancak Yurda Güler'in hedefinde ailenin gelini Samar Dadgar vardı. İşte Özcan Deniz'in kardeşi Yurda Güler'in zehir zemberek o sözleri...
Ünlü oyuncu Özcan Deniz, ailesinde yaşanan restleşmelerle magazin gündemine bomba gibi düştü.
Hatırlarsanız önceki gece yarısı Özcan Deniz bir anda sosyal medyadan yaptığı şu paylaşımlarla aile üyelerine rest çekti.