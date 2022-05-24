Arto'nun 'Serkan Kaya bana zırto' dedi davasında tanık Seren Serengil! Olay İbrahim Tatlıses'ten patlak verdi gerisi geldi
Arto ile Serkan Kaya arasında devam eden tazminat davasında Seren Serengil tanık olarak dinlendi. Seren Serengil daha öncesinden Serkan Kaya'yı İbrahim Tatlıses hakkındaki açıklamasını eleştirdiği belirterek'' Kendisi bana ''Benim okuduğumu İbrahim Tatlıses okuyamaz'' dedi. Bende Tatlıses'e laf ettirmek istemediğim için masadan ayrıldım. Arto sahnede Serkan Kaya'nın sahnesiyle alakalı espri yaptı ve salondakiler güldü. Sonrasında Serkan Kaya sosyal medyadan Arto'ya zırto şaklaban tarzında söylemlerde bulundu'' dedi.
24.05.2022 16:31 - Son Güncelleme: 24.05.2022 16:55
Şarkıcı Serkan Kaya, aynı düğünde sahne aldığı Arto'nun kendisine hakaret ettiğini öne sürerek 20 bin liralık tazminat davası açmıştı.
Sabah'tan Deniz Yusufoğlu'nun haberine göre; Arto da asıl kendisinin hakarete maruz kaldığını ileri sürerek "Serkan Kaya, sosyal medya üzerinden 'Arto mudur, zırto mudur şebek geri zekâlı' şeklinde bir açıklama yapmıştır.
''İBRAHİM TATLISES'E LAF ETTİRMEK İSTEMEDİM''
İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davaya Arto ve taraf avukatları katıldı. Sunucu Seren Serengil arkadaşı Arto'nun tanığı olarak dinlendi.