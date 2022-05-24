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Haberler Magazin Arto'nun 'Serkan Kaya bana zırto' dedi davasında tanık Seren Serengil! Olay İbrahim Tatlıses'ten patlak verdi gerisi geldi

Arto'nun 'Serkan Kaya bana zırto' dedi davasında tanık Seren Serengil! Olay İbrahim Tatlıses'ten patlak verdi gerisi geldi

Arto ile Serkan Kaya arasında devam eden tazminat davasında Seren Serengil tanık olarak dinlendi. Seren Serengil daha öncesinden Serkan Kaya'yı İbrahim Tatlıses hakkındaki açıklamasını eleştirdiği belirterek'' Kendisi bana ''Benim okuduğumu İbrahim Tatlıses okuyamaz'' dedi. Bende Tatlıses'e laf ettirmek istemediğim için masadan ayrıldım. Arto sahnede Serkan Kaya'nın sahnesiyle alakalı espri yaptı ve salondakiler güldü. Sonrasında Serkan Kaya sosyal medyadan Arto'ya zırto şaklaban tarzında söylemlerde bulundu'' dedi.

24.05.2022 16:31 - Son Güncelleme: 24.05.2022 16:55
Arto’nun ’Serkan Kaya bana zırto’ dedi davasında tanık Seren Serengil! Olay İbrahim Tatlıses’ten patlak verdi gerisi geldi

Şarkıcı Serkan Kaya, aynı düğünde sahne aldığı Arto'nun kendisine hakaret ettiğini öne sürerek 20 bin liralık tazminat davası açmıştı.

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Arto’nun ’Serkan Kaya bana zırto’ dedi davasında tanık Seren Serengil! Olay İbrahim Tatlıses’ten patlak verdi gerisi geldi

Kaya, Arto'nun "Serkan Kaya, hayatım sahne öğren biraz. Hiçbir b.ka yaramıyorsun. Çıktın buraya böyle diyor; 'şeylerinizi takın'. Neyimizi takacağız?" diyerek kendisini aşağıladığını ve küçük düşürdüğünü öne sürmüştü.

Arto’nun ’Serkan Kaya bana zırto’ dedi davasında tanık Seren Serengil! Olay İbrahim Tatlıses’ten patlak verdi gerisi geldi

Sabah'tan Deniz Yusufoğlu'nun haberine göre; Arto da asıl kendisinin hakarete maruz kaldığını ileri sürerek "Serkan Kaya, sosyal medya üzerinden 'Arto mudur, zırto mudur şebek geri zekâlı' şeklinde bir açıklama yapmıştır.

Arto’nun ’Serkan Kaya bana zırto’ dedi davasında tanık Seren Serengil! Olay İbrahim Tatlıses’ten patlak verdi gerisi geldi

Bu nedenle 10 bin liralık manevi tazminatın Serkan Kaya'dan tahsilini istiyoruz" dedi.

Arto’nun ’Serkan Kaya bana zırto’ dedi davasında tanık Seren Serengil! Olay İbrahim Tatlıses’ten patlak verdi gerisi geldi

''İBRAHİM TATLISES'E LAF ETTİRMEK İSTEMEDİM''
İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davaya Arto ve taraf avukatları katıldı. Sunucu Seren Serengil arkadaşı Arto'nun tanığı olarak dinlendi.

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