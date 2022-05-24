Arto’nun ’Serkan Kaya bana zırto’ dedi davasında tanık Seren Serengil! Olay İbrahim Tatlıses’ten patlak verdi gerisi geldi

Kaya, Arto'nun "Serkan Kaya, hayatım sahne öğren biraz. Hiçbir b.ka yaramıyorsun. Çıktın buraya böyle diyor; 'şeylerinizi takın'. Neyimizi takacağız?" diyerek kendisini aşağıladığını ve küçük düşürdüğünü öne sürmüştü.