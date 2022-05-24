Yeşilçam efsanesi Zeki Alasya'nın genç eşi Jülide'den yürek yakan sözler 'koca kafalı yarim...' Birbirlerine doyamadılar
Yeşilçam'ın usta isimlerinden Zeki Alasya, Mayıs 2015'te hayatını kaybetmişti. Özellikle Metin Akpınar ile rol aldığı filmlerle Yeşilçam'a damgasını vuran Zeki Alasya, 2008 yılında Jülide Alasya'yla evlenmişti. Çiftin evliliği ne yazık ki sadece 7 yıl sürdü. Jülide Alasya, 7 yıl evli kaldıktan sonra 2015 yılında kaybettiği eşini unutmadı. Zeki Alasya ile olan evlilik yıl dönümünü kutlayan Jülide Alasya'nın paylaşımı herkesi duygulandırdı.
Mayıs 2015'te yaşamını yitiren Zeki Alasya'nın eşi Jülide Alasya, sosyal medyada usta sanatçı ile fotoğraflarını yayınladı. Jülide Alasya, yedi yıl evli kaldıktan sonra karaciğer rahatsızlığından kaybettiği Türk sineması ve tiyatrosunun duayen ismi için duygu yüklü bir mesaja imza attı.
18 Nisan 1943 tarihinde İstanbul Fatih'in Şehzadebaşı semtinde dünyaya gelen Zeki Alsya, Beyazıt İlkokulu'nun ardından Robert Koleji'nden mezun oldu. Sanat hayatına 1959 yılında Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) Tiyatrosu'nda amatör olarak başladı, 1965'te Ulvi Uraz Tiyatrosu'nda sahnelenen 'Hababam Sınıfı' oyunu ile üne kavuştu. 1967'de Haldun Taner, Metin Akpınar ve Ahmet Gülhan'la birlikte Devekuşu Kabare Tiyatrosu'nun kurucuları arasında yer aldı ve burada 27 yıl boyunca kapalı gişe oyunlarda seyirci karşısına çıktı.
ZEKİ-METİN EFSANESİ
MTTB'de tanıştığı Metin Akpınar ile Türk sinemasında unutulmaz bir ikili oluşturan sanatçı, sinemaya 1972'de Ertem Eğilmez'in yönettiği 'Sev Kardeşim' filmiyle giriş yaptı.
Sinema tarihine geçen Zeki-Metin ikilisi 'Mavi Boncuk', 'Köyden İndim Şehire', 'Aslan Bacanak', 'Nereye Bakıyor Bu Adamlar', 'Salak Milyoner', 'Güler misin Ağlar mısın' ve 'Hasip ile Nasip' gibi unutulmaz filmlerde ve birçok tiyatro oyununda rol aldı. 'Yabancı Damat', 'Cennet Mahallesi', 'Akasya Durağı' ve 'Küçük Ağa' gibi çok izlenen dizilerde oyunculuğunu sergileyen sanatçı, 2010'da Altın Portakal Yaşam Boyu Onur Ödülü'nün sahibi oldu.
10 filmin senaryo yazarlığını ve 25 filmin yönetmenliğini de yapan, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 1998 yılında 'Devlet Sanatçısı' unvanına layık görülen Zeki Alasya, 22 Nisan 2015'te karaciğer rahatsızlığı sebebiyle hastaneye kaldırılırken, 8 Mayıs 2015 tarihinde 72 yaşında hayatını kaybetti.