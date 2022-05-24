Yeşilçam efsanesi Zeki Alasya’nın genç eşi Jülide’den yürek yakan sözler ’koca kafalı yarim...’ Birbirlerine doyamadılar

Sinema tarihine geçen Zeki-Metin ikilisi 'Mavi Boncuk', 'Köyden İndim Şehire', 'Aslan Bacanak', 'Nereye Bakıyor Bu Adamlar', 'Salak Milyoner', 'Güler misin Ağlar mısın' ve 'Hasip ile Nasip' gibi unutulmaz filmlerde ve birçok tiyatro oyununda rol aldı. 'Yabancı Damat', 'Cennet Mahallesi', 'Akasya Durağı' ve 'Küçük Ağa' gibi çok izlenen dizilerde oyunculuğunu sergileyen sanatçı, 2010'da Altın Portakal Yaşam Boyu Onur Ödülü'nün sahibi oldu.