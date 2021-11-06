Şarkılar Bizi Söyler’e konuk olan Özgür Can Çoban bakın! Zara, Emel Sayın, Kenan Doğulu derken hakkındaki o gerçeği duyan inanamadı
Sibel Can, Hüsnü Şenlendirici ve Hakan Altun'un sunumuyla ekrana gelen Şarkılar Bizi Söyler adlı eğlence programına konuk olan Özgür Can Çoban'ın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Televizyon izleyicileri, "Özgür Can Çoban kimdir?" sorusunun yanıtını arattı. Zara'dan nazariyat, şan ve repertuar dersleri alan Özgür Can Çoban'ın Emel Sayın, Zara, Kenan Doğulu, Nükhet Duru gibi sanatçılara vokallik yaptığı ortaya çıktı. İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı'ndan mezun olan Çoban'ın hakkındaki bir gerçek ise duyanları şaşkına çevirdi. İşte detaylar...
06.11.2021 23:25
- Son Güncelleme: 06.11.2021 23:25
Özgür Can Çoban, Şarkılar Bizi Söyler adlı eğlence programına konuk oldu. İnternet kullanıcıları ise güçlü sesiyle dikkat çeken Özgür Can Çoban'ın hayatını merak edip araştırmaya başladı.
Çoban 'Kral Türkiye Müzik Ödülleri Neşet Ertaş Altın Bağlama Ödülleri'nde "En İyi Genç Yetenek" olarak gösterilen ve müzik kariyerinde birçok başarıya imza atan Özgür Can Çoban'ın yaşını duyanlar ise şaşkınlığını gizleyemedi.