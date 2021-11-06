Şarkılar Bizi Söyler’e konuk olan Özgür Can Çoban bakın! Zara, Emel Sayın, Kenan Doğulu derken hakkındaki o gerçeği duyan inanamadı

Çoban 'Kral Türkiye Müzik Ödülleri Neşet Ertaş Altın Bağlama Ödülleri'nde "En İyi Genç Yetenek" olarak gösterilen ve müzik kariyerinde birçok başarıya imza atan Özgür Can Çoban'ın yaşını duyanlar ise şaşkınlığını gizleyemedi.