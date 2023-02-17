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Seren Serengil'in acısı dinmiyor "Bu yaza kadar kalabilseydin keşke dayanabilseydin" Sevgilisi Mustafa Tohma'nın annesi vefat etmişti

Tüm Türkiye'nin yüreğini yakan deprem faciasında binlerce kişi hayatını kaybetti, yardım seferberliği ise sürüyor. Hayatını kaybedenlerden biri de Seren Serengil'in sevgilisi Mustafa Tohma'nın annesi Sunay Tohma'ydı. Önce gözyaşları içinde annesinin enkaz olduğunu duyuran Tohma'nın ardından vefat haberini duyurmak Seren Serengil'e düşmüştü. Seren Serengil'in acısı dinmiyor. Serengil önceki gün yaptığı paylaşımda Sunay Tohma'yı andı. İşte Seren Serengil'in o paylaşımları...

17.02.2023 10:32 - Son Güncelleme: 17.02.2023 10:32
Seren Serengil’in acısı dinmiyor Bu yaza kadar kalabilseydin keşke dayanabilseydin Sevgilisi Mustafa Tohma’nın annesi vefat etmişti

Seren Serengil'in sevgilisi Mustafa Tohma'nın annesi Sunay Tohma, depremde hayatını kaybetmişti. Ünlü çiftin acısı bir nebze de olsa dinmiyor. İşte detaylar...

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Seren Serengil’in acısı dinmiyor Bu yaza kadar kalabilseydin keşke dayanabilseydin Sevgilisi Mustafa Tohma’nın annesi vefat etmişti

Seren Serengil'in sevgilisi Mustafa Tohma'nın paylaşımları sosyal medyanın gündemine bomba gibi düşmüştü. Seren Serengil'in erkek arkadaşı Mustafa Tohma da ağlayarak bir paylaşım yapmıştı.

Seren Serengil’in acısı dinmiyor Bu yaza kadar kalabilseydin keşke dayanabilseydin Sevgilisi Mustafa Tohma’nın annesi vefat etmişti

Hataylı olan Tohma depremin ardından yaptığı paylaşımda ailesi ve yakınları için yardım istemişti. Mustafa Tohma "Acilen Hatay'a yardım ve destek istiyoruz ailelerimiz içeride sıkıştı. Destek istiyoruz lütfen. Ailelerimiz içeride sıkıştı çıkamıyorlar" demişti.

Seren Serengil’in acısı dinmiyor Bu yaza kadar kalabilseydin keşke dayanabilseydin Sevgilisi Mustafa Tohma’nın annesi vefat etmişti

ACI HABER GELDİ

Babasının iyi olduğunu söyleyen Mustafa Tohma annesinin durumunun ise kritik olduğunu duyurarak dua istemişti.

Seren Serengil’in acısı dinmiyor Bu yaza kadar kalabilseydin keşke dayanabilseydin Sevgilisi Mustafa Tohma’nın annesi vefat etmişti

Enkazdan yaralı kurtarılan Mustafa Tohma'nın annesinin hayatını kaybettiği öğrenilmişti.

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