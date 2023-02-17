Seren Serengil'in acısı dinmiyor "Bu yaza kadar kalabilseydin keşke dayanabilseydin" Sevgilisi Mustafa Tohma'nın annesi vefat etmişti
Tüm Türkiye'nin yüreğini yakan deprem faciasında binlerce kişi hayatını kaybetti, yardım seferberliği ise sürüyor. Hayatını kaybedenlerden biri de Seren Serengil'in sevgilisi Mustafa Tohma'nın annesi Sunay Tohma'ydı. Önce gözyaşları içinde annesinin enkaz olduğunu duyuran Tohma'nın ardından vefat haberini duyurmak Seren Serengil'e düşmüştü. Seren Serengil'in acısı dinmiyor. Serengil önceki gün yaptığı paylaşımda Sunay Tohma'yı andı. İşte Seren Serengil'in o paylaşımları...
17.02.2023 10:32 - Son Güncelleme: 17.02.2023 10:32
Seren Serengil'in sevgilisi Mustafa Tohma'nın annesi Sunay Tohma, depremde hayatını kaybetmişti. Ünlü çiftin acısı bir nebze de olsa dinmiyor. İşte detaylar...
Seren Serengil'in sevgilisi Mustafa Tohma'nın paylaşımları sosyal medyanın gündemine bomba gibi düşmüştü. Seren Serengil'in erkek arkadaşı Mustafa Tohma da ağlayarak bir paylaşım yapmıştı.
ACI HABER GELDİ
Babasının iyi olduğunu söyleyen Mustafa Tohma annesinin durumunun ise kritik olduğunu duyurarak dua istemişti.