Gönül Dağı'nın Sefer'i Ferdi Sancar memleketiyle şaşırttı! Duyan inanamadı! 43 yaşındaki Ferdi Sancar bakın aslen nereliymiş...
Çekimleri Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde gerçekleştirilen Gönül Dağı dizisinde Sefer karakterini canlandıran Ferdi Sancar'ın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Babam Sınıfta Kaldı, Karaman'ın Koyunu, Hep Yek ve Kardeşim Benim, Tutar mı Tutar gibi yapımlarda rol alan oyuncunun özellikle memleketi merak konusu oldu. İnternet kullanıcıları, en çok "Ferdi Sancar aslen nereli?" sorusunun yanıtını arattı. Oyuncunun memleketini duyanlar ise şaşıp kaldı. İşte 43 yaşındaki Ferdi Sancar'ın memleketi...
Gönül Dağı dizisinde Sefer karakterini canlandıran Ferdi Sancar'ın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
FERDİ SANCAK KİMDİR?
24 Mart 1980 tarihinde dünyaya gelen Ferdi Sancar'ın sahneye çıkışı Büyükçekmece Bedia Muvahhit Tiyatrosu'nda "Evde Üç Başına" isimli oyunla oldu. Sancar, beyaz perdeye ise ilk olarak 2009 yapımı Yahşi Batı filmindeki Johnnie karakteri ile adım attı.
Ardından 2011 yılında yayınlanan Düz Adam dizisi ile televizyon izleyicilerinin karşısına çıkan Ferdi Sancar; Babam Sınıfta Kaldı, Karaman'ın Koyunu, Hep Yek ve Kardeşim Benim, Tutar mı Tutar gibi yapımlarda canlandırdığı birbirinden farklı rolleri canlandırdı.
Ferdi Sancar, 2000 yılında kendi yazdığı "İbret" adlı oyunu, kimsesiz çocuklar için dört arkadaşıyla Türkiye'yi dolaşarak sahneledi.