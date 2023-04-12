Gönül Dağı’nın Sefer’i Ferdi Sancar memleketiyle şaşırttı! Duyan inanamadı! 43 yaşındaki Ferdi Sancar bakın aslen nereliymiş...

Ardından 2011 yılında yayınlanan Düz Adam dizisi ile televizyon izleyicilerinin karşısına çıkan Ferdi Sancar; Babam Sınıfta Kaldı, Karaman'ın Koyunu, Hep Yek ve Kardeşim Benim, Tutar mı Tutar gibi yapımlarda canlandırdığı birbirinden farklı rolleri canlandırdı.