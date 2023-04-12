Hilal Altınbilek yeni ilişkisi hakkında ilk kez konuştu! “Çok mutluyum” diyen Hilal’in sevgilisi bakın kim! Çukurova’nın Züleyha’sıydı...
ATV ekranlarının sevilen dizilerinden Bir Zamanlar Çukurova'da canlandırdığı Züleyha karakteriyle hafızalara kazınan Hilal Altınbilek, önceki gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Ayaküstü basın mensuplarıyla sohbet eden Altınbilek, yeni ilişkisi hakkında ilk kez konuştu. "Her şey yolunda, çok mutluyum. Güzel gidiyor" diyen oyuncunun yeni aşkı da merak konusu oldu. Bakın Hilal Altınbilek'in biricik sevgilisi kimmiş...
12.04.2023 20:59 - Son Güncelleme: 12.04.2023 20:59
Metin Hara ile bir yıllık ilişkisini 2021 yılında sessiz sedasız noktalayan Hilal Altınbilek'in sürpriz ayrılıktan sonra yeni bir aşka yelken açtığı ortaya çıkmıştı.
Yeni aşkıyla ilgili "Her şey yolunda, çok mutluyum. Güzel gidiyor" ifadelerini kullanan Hilal Altınbilek; yaklaşan yaz sezonunda bol bol dinlenmek ve tatil yapmak istediğini söyledi.
Açıklamasının ardından ünlü oyuncunun sevgilisi de merak konusu oldu. İşte Hilal Altınbilek başta olmak üzere ünlü isimlerin sevgilileri...