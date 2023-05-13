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Haberler Magazin Gönül Dağı'nın Sefer'i Ferdi Sancar bakın aslen nereli çıktı! Duyan şaşıp kaldı! İşte 43 yaşındaki Ferdi Sancar’ın memleketi...

Gönül Dağı'nın Sefer'i Ferdi Sancar bakın aslen nereli çıktı! Duyan şaşıp kaldı! İşte 43 yaşındaki Ferdi Sancar’ın memleketi...

Yahşi Batı, Pis Yedili gibi dizilerde rol alan Ferdi Sancar, son olarak Gönül Dağı'ndaki Sefer rolüyle izleyici karşısına çıktı. 43 yaşındaki oyuncunun hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. Kariyeri boyunca canlandırdığı birbirinden farklı rollerle dikkat çeken oyuncunun özellikle memleketi merak konusu oldu. Çekimleri Eskişehir'de gerçekleşen Gönül Dağı dizisindeki performansıyla konuşulan oyuncu hakkında en çok "Ferdi Sancar aslen nereli?" sorusunun yanıtı aratıldı. İşte Ferdi Sancar'ın memleketi...

takvim.com.tr
13.05.2023 22:07 - Son Güncelleme: 13.05.2023 22:07
Gönül Dağı’nın Sefer’i Ferdi Sancar bakın aslen nereli çıktı! Duyan şaşıp kaldı! İşte 43 yaşındaki Ferdi Sancar’ın memleketi...

Gönül Dağı dizisinde Sefer karakterini canlandıran Ferdi Sancar'ın hayatı merak konusu oldu.

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Gönül Dağı’nın Sefer’i Ferdi Sancar bakın aslen nereli çıktı! Duyan şaşıp kaldı! İşte 43 yaşındaki Ferdi Sancar’ın memleketi...

Çekimleri Eskişehir'de gerçekleşen Gönül Dağı dizisindeki performansıyla dikkat çeken oyuncunun özellikle memleketi araştırıldı.

Gönül Dağı’nın Sefer’i Ferdi Sancar bakın aslen nereli çıktı! Duyan şaşıp kaldı! İşte 43 yaşındaki Ferdi Sancar’ın memleketi...

İnternet kullanıcıları en çok "Gönül Dağı'nın Sefer'i Ferdi Sancar nereli?" sorusunun yanıtını arattı.

Gönül Dağı’nın Sefer’i Ferdi Sancar bakın aslen nereli çıktı! Duyan şaşıp kaldı! İşte 43 yaşındaki Ferdi Sancar’ın memleketi...

İşte başta Ferdi Sancar olmak üzere ünlü isimlerin memleketleri...

Gönül Dağı’nın Sefer’i Ferdi Sancar bakın aslen nereli çıktı! Duyan şaşıp kaldı! İşte 43 yaşındaki Ferdi Sancar’ın memleketi...

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