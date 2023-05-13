34 yaşındaki Ezgi Eyüboğlu lüks evine bakın! Yeni dekorunu paylaştı! Gören dönüp bir daha baktı! “Evin çok güzel...”
2011 yılında ATV'de yayımlanan Kalbim Seni Seçti adlı dizide rol alarak profesyonel anlamda oyunculuğa adım atan Ezgi Eyüboğlu, hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi. Kaan Yıldırım ile 2016-2019 yılları arasında evli kalan ve son olarak Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'le aşk yaşayan Eyüboğlu, bu ilişkide de aradığı mutluluğu bulamadı. Uzun süredir özel hayatını gözlerden uzak yaşayan oyuncu, son olarak lüks eviyle gündeme geldi. Evinden paylaşım yapan Eyüboğlu'na bir takipçisi "Evin çok güzel!" yorumunda bulundu. İşte Ezgi Eyüboğlu'nun o paylaşımı...
13.05.2023 21:45 - Son Güncelleme: 13.05.2023 21:55
Akdeniz Üniversitesi İktisat Bölümü'nde okurken üniversitenin tiyatro kulübüne üye olan Ezgi Eyüboğlu, ilk profesyonel deneyimini 2011 yılında ATV'de yayımlanan Kalbim Seni Seçti adlı diziyle yaşadı.
Attığı her adımla dikkat çeken Eyüboğlu, ayrılığın ardından gönlünü Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'e kaptırdı. Ancak yaşayan Eyüboğlu, bu ilişkide de aradığı mutluluğu bulamadı.