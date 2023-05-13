Vav TV İzle
Haberler Magazin 4 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar! Kardeşlerim’in Orhan’ı Cüneyt Mete’nin eşi kendisinden de ünlü! Meğer Bir Küçük Gün Işığı’nda...

4 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar! Kardeşlerim’in Orhan’ı Cüneyt Mete’nin eşi kendisinden de ünlü! Meğer Bir Küçük Gün Işığı’nda...

Su Burcu Yazgı Coşkun, Onur Seyit Yaran, Yiğit Koçak, Melis Minkari, Celil Nalçakan ve Fadik Sevin Atasoy gibi isimleri bir araya getiren ATV'nin sevilen dizisi Kardeşlerim'da Orhan karakterini canlandıran Cüneyt Mete, sergilediği performansla büyük beğeni topladı. Şengül ve Gönül karakterinin paylaşamadığı Orhan rolüyle izleyici karşısına çıkan oyuncunun özel hayatı da merak konusu oldu. 52 yaşındaki oyuncu hakkında en çok "Cüneyt Mete'nin eşi kim?" sorusunun yanıtı aratıldı. Mete'nin Bir Küçük Gün Işığı ve Kuruluş Osman'ın yıldızıyla 4 yıldır evli olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Cüneyt Mete'nin kendisi gibi çok ünlü olan oyuncu eşi kimmiş...

takvim.com.tr
13.05.2023 22:20 - Son Güncelleme: 13.05.2023 22:20
4 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar! Kardeşlerim’in Orhan’ı Cüneyt Mete’nin eşi kendisinden de ünlü! Meğer Bir Küçük Gün Işığı’nda...

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kardeşlerim'in sevilen oyuncusu Cüneyt Mete, son bölümle birlikte gündem oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
4 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar! Kardeşlerim’in Orhan’ı Cüneyt Mete’nin eşi kendisinden de ünlü! Meğer Bir Küçük Gün Işığı’nda...

Başarılı performansıyla büyük beğeni toplayan oyuncunun hayatı da merak edildi. Geçen hafta eşi ile 4. evlilik yıldönümünü kutlayan Mete'nin özellikle kiminle evli olduğunu merak konusu oldu.

4 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar! Kardeşlerim’in Orhan’ı Cüneyt Mete’nin eşi kendisinden de ünlü! Meğer Bir Küçük Gün Işığı’nda...

İnternet kullanıcıları, "Cüneyt Mete'nin eşi kim?" sorusunun yanıtını öğrenince ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

4 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar! Kardeşlerim’in Orhan’ı Cüneyt Mete’nin eşi kendisinden de ünlü! Meğer Bir Küçük Gün Işığı’nda...

Cüneyt Mete'nin dört yıllık eşi Kuruluş Osman ve Bir Küçük Gün Işığı'nın yıldızı çıktı.

4 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar! Kardeşlerim’in Orhan’ı Cüneyt Mete’nin eşi kendisinden de ünlü! Meğer Bir Küçük Gün Işığı’nda...

İşte Cüneyt Mete başta olmak üzere ünlü isimlerin eşleri ve sevgilileri...

SON DAKİKA