Gönül Dağı’nın öğretmen kızı gitti yerine Selma Öğretmen geliyor! Harap olan izleyiciye 2 yeni oyuncu müjdesi! Beren Saat gerçeği...

"GÜZEL BİR PROJE SEÇMEK İÇİN ÇOK ÖNEM VERİYORUM"

Diziden ayrılan Ali, "Gönül Dağı çok özel bir işti. Diziden çıkmama rağmen hala dizi yayınlanınca sosyal medyada gündem oluyorum. Bu beni çok mutlu ediyor. Şu an sözleşme yaptığımız bir iş yok. Görüştüğümüz projeler var, hem televizyona hem de dijitale. Çok önem veriyorum güzel bir projeyi seçmek için" ifadelerini kullanmıştı.