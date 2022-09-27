Gönül Dağı'nın öğretmen kızı gitti yerine Selma Öğretmen geliyor! Harap olan izleyiciye 2 yeni oyuncu müjdesi! Beren Saat gerçeği...
TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı yeni bölümüyle heyecanla beklenirken diziye 2 yeni oyuncunun katıldığı duyuruldu. Gülsim Ali İlhan'ın gidişiyle harap olan izleyiciye müjde geldi. Beren Saat'e benzerliği ile dikkat çeken Melis Sevinç Gönül Dağı'na katıldı. Erencan Vurucu'nın da "Fazıĺ" rolüyle kadrosuna dahil olduğu açıklandı. İşte yeni gelişmeler...
27.09.2022 16:21 - Son Güncelleme: 27.09.2022 16:21
Cumartesi akşamlarının vazgeçilmez dizisi Gönül Dağı yeni sezona hızlı bir giriş yaptı. Başrollerinde Berk Atan, Cihat Süvarioğlu, Nazlı Pınar Kaya, Semih Ertürk ve Ecem Özkaya'nın yer aldığı fenomen dizi ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.
"GÜZEL BİR PROJE SEÇMEK İÇİN ÇOK ÖNEM VERİYORUM"
Diziden ayrılan Ali, "Gönül Dağı çok özel bir işti. Diziden çıkmama rağmen hala dizi yayınlanınca sosyal medyada gündem oluyorum. Bu beni çok mutlu ediyor. Şu an sözleşme yaptığımız bir iş yok. Görüştüğümüz projeler var, hem televizyona hem de dijitale. Çok önem veriyorum güzel bir projeyi seçmek için" ifadelerini kullanmıştı.
Taner'in çaresiz hali son buluyor. Gönül Dağı'na son haftalarda peş peşe yeni oyuncular dahil ediliyor.