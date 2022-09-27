Esra Ceyhan sır gibi sakladığı kızıyla paylaştı lafını da esirgemedi ’tuhaf doğallıktan uzak...’ Esra’nın kızı artık 16 yaşında

Abla-kardeş gibi görünüyorsunuz iltifatları hoştur, güzeldir ama kendini bu iltifatlara kaptırıp anne mi, abla mı olduğunu şaşırmak pek de güzel değildir. Anne direksiyon hakimiyetini kaybederse kaza olur, kayıplar yaşanır. Ve anneler davranışlarınızla başka bir konuda daha kızınıza ilham oluyorsunuz. Dikkat edin. İleride onun nasıl bir ANNE olacağı konusunda…

Sadece kadın olarak değil, yarının annesi, eşi olarak da sizi örnek alacak o küçük kız. Çocukların ve ergenlerin ilk ihtiyacı kendilerini dinleyen ve anlamaya çalışan ebeveynlerdir. Yoksa yavrular; duvarlarında kocaman çatlaklar olan küçük dünyalar kurarlar."



Ayşe'nin annesi ile benzerliği dikkatlerden kaçmadı. Esra Ceyhan başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin çocukları...