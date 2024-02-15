Film gibi dolandırıcılık deyimi vücut buldu! Usta oyuncu Erkan Can'ın dolandırılma olayı film konusu oldu! Başrolünü de Erkan Can oynadı

Usta oyuncu Erkan Can, 2021 yılında biriken kart aidatı ve promosyonlarının hesabına aktarılacağı vaadiyle dolandırılmıştı. Söz konusu olayda mahkeme kararını verdi. Dolandırıcının Erkan Can'a 99 bin lira ödeyerek zararını gidermesine rağmen mahkeme 1 yıl 8 ay hapis, 82 bin 500 lira para cezasına hükmetti. Öte yandan Erkan Can'ın yaşadığı bu dolandırıcılık Meşru Gayrimeşru filmine konu oldu. Başrolünde ise Erkan Can oynadı.
İstanbul Kartal'da 2021 yılının kasım ayında ünlü oyuncu Erkan Can'ı bankadan aradığını söyleyip usta oyuncunun 9 bin dolarını ele geçiren dolandırıcının yargılandığı davada mahkeme kararını verdi.
DOLARI BOZULUNCA DOLANDIRILDIĞINI ANLADI
İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi, Sanık Ünal G'nin Erkan Can'ı banka genel müdürlüğünden arayarak kart aidat ve promosyonlarının biriktiğini ve bunları hesabına geçireceği vaadiyle mobil bankacılıktan işlem yaptırarak dolandırdığını anlattı. Can'ın 9 bin dolarının bozdurulup Ünal G'nin hesabına aktarıldığını gördüğünde dolandırıldığını anladığını belirtti.
"İFADESİ AKIŞA AYKIRI, SUÇTAN KURTULMAYA YÖNELİK"
Ünal G'nin bir arkadaşıyla birlikte parayı çektiği ana ilişkin görüntülerin dosyaya ulaştığını ifade eden mahkeme, sanığın suçu arkadaşına atarak, "Arkadaşım Ramo araba satışı yapmış. 10 bin lira alacağı varmış. Hesabında haciz olduğu için benim hesabımı kullandı" dediğini aktardı.