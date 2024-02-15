Film gibi dolandırıcılık deyimi vücut buldu! Usta oyuncu Erkan Can'ın dolandırılma olayı film konusu oldu! Başrolünü de Erkan Can oynadı

Usta oyuncu Erkan Can, 2021 yılında biriken kart aidatı ve promosyonlarının hesabına aktarılacağı vaadiyle dolandırılmıştı. Söz konusu olayda mahkeme kararını verdi. Dolandırıcının Erkan Can'a 99 bin lira ödeyerek zararını gidermesine rağmen mahkeme 1 yıl 8 ay hapis, 82 bin 500 lira para cezasına hükmetti. Öte yandan Erkan Can'ın yaşadığı bu dolandırıcılık Meşru Gayrimeşru filmine konu oldu. Başrolünde ise Erkan Can oynadı.